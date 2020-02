Il Teatro degli Animosi di Carrara si apre ai bambini e alle famiglie

martedì, 11 febbraio 2020, 19:45

Il Teatro degli Animosi di Carrara si apre ai bambini e alle famiglie, un’occasione per le nuove generazioni di conoscere lo storico teatro cittadino vivendo la magica atmosfera degli spettacoli in scena

Domenica 16 febbraio il Teatro degli Animosi ospita il primo di tre appuntamenti domenicali di spettacoli per famiglie, tutti con inizio alle ore 16.00, con solide Compagnie del settore. Anche questo nuovo cartellone dedicato ai più piccini è realizzato da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

La rassegna inaugura con Colors: la compagnia del TPO propone una creazione poetica e immaginifica che combina danza, videoproiezioni e musica. Colors è una creazione di danza, immagini, digital design, dedicata ai bambini e al loro modo di giocare con i colori. E’ un progetto del TPO, in collaborazione con la coreografa newyorchese Catherine Galasso, in cui la compagnia italiana, nota per i suoi spettacoli hight tech, ha immaginato uno spazio “sensibile” dove tre danzatrici dipingono lo spazio con il corpo. Ogni colore ha un suo posto nel mondo, un suono, un movimento, un’energia. I colori abitano dentro di noi e danno forma agli stati d’animo, gioia, allegria, rabbia o malinconia. In questo spazio immateriale tre piccole sorelle, blu, rossa, gialla, creano relazioni ispirate da oggetti che si animano interagendo con il corpo. Nei loro giochi entrano in un sogno e qui iniziano un viaggio emotivo attraversando ambienti dove il colore invade la scena trasformando i pensieri in immagini. Gli oggetti prodotti dalle loro fantasie s’incrociano con desideri e paure, dando vita a microstorie, quadri animati e giochi interattivi.La coreografa di newyorchese Catherine Galasso coinvolge le danzatrici della compagnia TPO creando figure ispirate dai comportamenti infantili e dalla relazione umore-colore. Allo stesso tempo ogni colore rappresentato crea un paesaggio visivo, coreografico, musicale, mostrando la profondità emotiva e la risonanza energetica. Catherine impiega nella danza una gamma di azioni teatrali altamente ritmiche, giocose, che invitano i bambini a sognare in modo colorato.

Ideazione: Davide Venturini, Francesco Gandi.Coreografia: Catherine Galasso. Danza: Valentina Consoli, Valentina Sechi, Běla Dobiášová.Visual design: Elsa Mersi. Computer Engineering: Rossano Monti Musiche: Spartaco Cortesi. Scene: Katiuscia Meli, Livia Cortesi. Costumi: Chiara Lanzillotta. Produzione Compagnia TPOin coproduzione con Teatro Metastasio. Con il sostegno di: ArKtype | (NYC, USA)TONG Playground | (Beijing, Cina).

La prevendita dei biglietti (adulti €. 8,00 bambini €. 5,00) presso la biglietteria della Sala Garibaldi in via Verdi, aperta giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 febbraio, con orario 10:00–12:30 e 17:00–18:30 e il giorno dello spettacolo dalle ore 10.00 alle 12.30, mentre dalle ore 15.00 presso il Teatro degli Animosi. Età consigliata: dai 5 anni. Per informazioni:Ufficio Cultura del Comune, tel. 0585.641419-393, Sala Garibaldi via Verdi, tel. 0585.777160.