Inaugura ZigoZago: installazione site-specific di ResEBE

martedì, 25 febbraio 2020, 13:50

Venerdì 28 febbraio alle 18 Tekè Gallery è lieta di presentare l'installazione site-specific dell'artista ResEBE, frutto della sua residenza in galleria per il workshop di video mapping in questo febbraio, durante il quale ha avuto l'opportunità di sperimentare la tecnica della serigrafia a mano grazie alla collaborazione con il laboratorio La Luce Rossa appena inaugurato.

Il pubblico sarà accolto da una moltitudine di fogli di carta velina serigrafati con l'immagine di un dipinto precedente su lastra di vetro (diventata matrice serigrafica), che andranno a tappezzare i muri della sala d'ingresso della galleria, intervallati irregolarmente da opere originali in cornice dipinte dall'artista.

Evento in collaborazione con La Luce Rossa e Tabularasa edizioni.