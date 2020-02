Iniziative a Pontremoli nel mese di febbraio

venerdì, 7 febbraio 2020, 08:16

Ecco l'elenco completo delle iniziative in programma nel comune di Pontremoli nel mese di febbraio.



SABATO 8 FEBBRAIO

· ORE 10:00 – 13.00/14:30 – 18:00"FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ MANI E MENTI - artigianato e opere dell'ingegno" laboratori didattici, giochi e mostre rivolti a bambini e ragazzi presso Castello del Piagnaro . L'evento si realizza all'interno delle sale del Castello anche in caso di maltempo - INGRESSO LIBERO

· ORE 15.30 "UN GIORNO NELLA PREISTORIA" l'opportunità di sperimentare la vita dei nostri antenati attraverso il contatto diretto con materiali ed oggetti di uso comune della quotidianità in epoca preistorica con Roberto Giannotti, presso Castello del Piagnaro. EVENTO AD OFFERTA LIBERA collaterale al Festival della creatività Mani e Menti.

· ORE 16.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO "TRASFORMARSI" lettura delle poesie Prof.ssa Annamaria Barini – presentazione a cura della Consigliera di Parità della Provincia di La Spezia Alessandra Del Monte presso Antica Libreria Savi - via Ricci Armani, 8

· ORE 21.00PROIEZIONE DEL FILM "RICHARD JEWELL" presso Cinema Manzoni

DOMENICA 9 FEBBRAIO

· ORE 10:00 – 13.00/14:30 – 18:00"FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ MANI E MENTI - artigianato e opere dell'ingegno" laboratori didattici, giochi e mostre rivolti a bambini e ragazzi presso Castello del Piagnaro – INGRESSO LIBERO

· ORE 15.30 "VIVERE IL MEDIOEVO PROTAGONISTI" giochi di bandiera, tiro con l'arco, danze e scherma medievale con il gruppo storico "Compagnia del Piagnaro" presso Castello del Piagnaro. EVENTO GRATUITO collaterale al Festival della creatività Mani e Menti.

· ORE 21.00PROIEZIONE DEL FILM "RICHARD JEWELL" presso Cinema Manzoni

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

· ORE 15.30 E 21.00PROIEZIONE DEL FILM "RICHARD JEWELL" presso Cinema Manzoni

· ORE 21.00 CORSO DI BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO presso Centro Ricreativo Comunale di Pontremoli, piazza Aurelio Saffi (ex piazza Dodi).

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

· ORE 21.00 INCONTRO CON DAVID UMBERTO ZAPPA presso Caffè Letterario, Piazza della Repubblica. A cura di Lunicafotoinfo@lunicafoto.it

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

· ORE 15.00 – 18.00 LABORATORIO DI CERAMICA presso Centro Ricreativo Comunale di Pontremoli, piazza Aurelio Saffi (ex piazza Dodi). La partecipazione è gratuita

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

· ORE 10.00 – 12.00convegno dal titolo "PROFESSIONI DEL TURISMO" presso Stanze del Teatro della Rosa. A cura di Coop. Sigerice Fondazione Campus

· ORE 15.00 APERTURA STRAORDINARIA di Villa Dosi Delfini: a cura di Coop.Sigeric. Prenotazione obbligatoria: info@sigeric.it – 331.8866241 – 366.3712808.

· ORE 21.00PROIEZIONE DEL FILM "ODIO L'ESTATE" presso Cinema Manzoni

SABATO 15 FEBBRAIO

· ORE 10:00 – 13.00/14:30 – 18:00"FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ MANI E MENTI - artigianato e opere dell'ingegno" laboratori didattici, giochi e mostre rivolti a bambini e ragazzi presso Castello del Piagnaro – INGRESSO LIBERO

· ORE 15.00 APERTURA STRAORDINARIA di Villa Dosi Delfini: a cura di Coop.Sigeric. Prenotazione obbligatoria: info@sigeric.it – 331.8866241 – 366.3712808.

· ORE 16.00 "L'AMOR CORTESE A SAN VALENTINO" spettacolo con apericena nel salone riscaldato del Castello per vivere magicamente la festa degli innamorati, in coppia o in famiglia, organizzato da "Solidarietà e Lavoro scs Onlus" presso Castello del Piagnaro. Necessaria la prenotazione: 0187 831439 – info@statuestele.org

· ORE 21.00PROIEZIONE DEL FILM "ODIO L'ESTATE" presso Cinema Manzoni

DOMENICA 16 FEBBRAIO

· ORE 9.00 - 18.00 "MERCATINO D'ALTRI TEMPI" c/o Piazza del Duomo. A cura della Pro Loco di Pontremoli.

· ORE 10:00 – 13.00/14:30 – 18:00"FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ MANI E MENTI - artigianato e opere dell'ingegno" laboratori didattici, giochi e mostre rivolti a bambini e ragazzi presso Castello del Piagnaro – INGRESSO LIBERO

· ORE 15.00 APERTURA STRAORDINARIA di Villa Dosi Delfini: a cura di Coop. Sigeric. Prenotazione obbligatoria: info@sigeric.it – 331.8866241 – 366.3712808.

· ORE 16.00"L'AMOR CORTESE A SAN VALENTINO" spettacolo con apericena nel salone riscaldato del Castello per vivere magicamente la festa degli innamorati, in coppia o in famiglia, organizzato da "Solidarietà e Lavoro scs Onlus" presso Castello del Piagnaro. Necessaria la prenotazione: 0187 831439 – info@statuestele.org

· ORE 21.00PROIEZIONE DEL FILM "ODIO L'ESTATE" presso Cinema Manzoni

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO

· ORE 21.00 PROIEZIONE "FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM – IL CONCERTO RITROVATO" presso Cinema Manzoni

· ORE 21.00 CORSO DI BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO presso Centro Ricreativo Comunale di Pontremoli, piazza Aurelio Saffi (ex piazza Dodi).

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

· ORE 21.00 PROIEZIONE "FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM – IL CONCERTO RITROVATO" presso Cinema Manzoni

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

· ORE 21.00 PROIEZIONE "FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM – IL CONCERTO RITROVATO" presso Cinema Manzoni

SABATO 22 FEBBRAIO

· ORE 10:00 – 13.00/14:30 – 18:00"FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ MANI E MENTI - artigianato e opere dell'ingegno" laboratori didattici, giochi e mostre rivolti a bambini e ragazzi presso Castello del Piagnaro – INGRESSO LIBERO

· ORE 14,30 FESTA DI CARNEVALE con sfilata dei carri allegorici nelle vie della città partenza piazza Italia e arrivo in piazza della Repubblica a cura della Pro Loco

· ORE 21.00 PARTITA DI BASKET campionato Promozione Maschile Basket Pontremoli ASD POL. PONTREMOLESE – CUS GENOVA ASD pressoPalasport, Via Martiri della Libertà.

DOMENICA 23 FEBBRAIO

· ORE 9.00 - 18.00"CAR BOOT SALES" mercatino del riuso c/o Piazza Italia. A cura di B.I.A.L.

· ORE 10:00 – 13.00/14:30 – 18:00"FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ MANI E MENTI - artigianato e opere dell'ingegno" laboratori didattici, giochi e mostre rivolti a bambini e ragazzi presso Castello del Piagnaro – INGRESSO LIBERO

· ORE 15.30 "FESTA DI CARNEVALE PER BAMBINI" presso Castello del Piagnaro in cui verranno premiate le maschere più "creative" con buoni pizza offerti dalle pizzerie pontremolesi : il Girasole, Manuel, il Menhir, Pecci, il Principe, San Giorgio, Time Out. EVENTO GRATUITO collaterale al Festival della creatività Mani e Menti.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

· ORE 15.00 – 18.00 LABORATORIO DI COMPOSIZIONI FLOREALI ALL'UNCINETTO presso Centro Ricreativo Comunale di Pontremoli, piazza Aurelio Saffi (ex piazza Dodi). La partecipazione è gratuita

SABATO 29 FEBBRAIO

· ORE 10:00 – 13.00/14:30 – 18:00"FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ MANI E MENTI - artigianato e opere dell'ingegno" laboratori didattici, giochi e mostre rivolti a bambini e ragazzi presso Castello del Piagnaro – INGRESSO LIBERO

DOMENICA 01 MARZO

· ORE 10:00 – 13.00/14:30 – 18:00"FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ MANI E MENTI - artigianato e opere dell'ingegno" laboratori didattici, giochi e mostre rivolti a bambini e ragazzi presso Castello del Piagnaro – INGRESSO LIBERO

· ORE 15.30 "VIVERE L'EBBREZZA DEL VOLO" dalla danza aerea alla falconeria con Fraisca de Luz e Alessandro Vicini presso Castello del Piagnaro. EVENTO GRATUITO collaterale al Festival della creatività Mani e Menti.

SITI DI INTERESSE TURISTICO APERTI TUTTI I GIORNI:

· PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE La sede è stata spostata da piazza Duomo a piazza della Repubblica sotto i portici del comune e sarà aperta tutti i giorni con i seguenti orari: il lunedì 9:30-12:30, dal martedì alla domenica 9:30-12:30/15:30-17:30.



· MUSEO DELLE STATUE STELE della Lunigiana Augusto Cesare Ambrosi" presso il Castello del Piagnaro. Aperto tutti i giorni con orario continuato: dalle 9.30 alle 17:30. Info: +39 0187/831439



· VETRINA DELLA CITTÀ" Piazzetta della Pace (interna al Palazzo Comunale): dal Lunedì al Venerdì: 09:30 - 12:30, Sabato e Domenica: 09:30 – 12:30 / 16:00 – 18:00



· CHIESA DEL DUOMO Orari apertura: 07:30 -12:00 e 16:00 – 19:00, in piazza del Duomo

· CHIESA DI SAN GEMINIANO Orari di apertura: 09:00 – 18:00 circa, in Via Garibaldi

· CHIESA DI SAN NICOLO' Orari di apertura: 09:00 – 18:00 circa, in Via Garibaldi

· CHIESA DI SAN FRANCESCO Orari di apertura: 09:00 – 12:00 e 16:30 – 18:30, in Piazza San Francesco.

· "BIBLIOTECA ANTICA E LABORATORIO DI RESTAURO" Lunedì al Venerdì: 09:00 - 12:30/pomeriggi su appuntamento. Per info: Elisa Battilla +39 338/6231144.

· "MUSEO DIOCESANO"Tutti i giorni su appuntamento. Per info: Elisa Battilla +39 338/6231144.

La Guida turistica "BENVENUTI A PONTREMOLI" e la CARTINA del comune sono scaricabili dai siti del Comune e Pro Loco ed ai seguenti link:

· Guida: https://drive.google.com/open?id=0BytRgoibKLRtRHgxSnJfVW9RaHc

· Cartina: https://drive.google.com/open? id=0BytRgoibKLRtUzVwM2VkUHRhdnJBN3U1ZWk5ZEtYZnhLUmRF

https://drive.google.com/openid=0BytRgoibKLRtUnFtUHY3Z010ZVE