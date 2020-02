l Comitato volontario contro Cava Fornace chiede chiarimenti sulla situazione del Lago di Porta

Altre notizie brevi

lunedì, 17 febbraio 2020, 19:49

In vista del referendum costituzionale del prossimo 29 marzo, sì è costituito anche a Massa Carrara il Comitato territoriale di NOstra! per il NO al "taglio" della democrazia.

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:54

Partiranno nei primi giorni del prossimo mese di marzo i lavori per il restauro della Fontana marmorea della Sirena, del monumento al Cavaliere Curzio Marco in via Carriona e della Fontana del Mascherone in via Finelli.

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:53

Il comune ricorda che anche quest'anno è possibile scaricare dal Portale Web Genitori il documento di certificazione necessario al fine della detrazione delle spese per servizi scolastici e quota mensile asilo nido, utile per la dichiarazione dei redditi.

lunedì, 17 febbraio 2020, 09:44

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP). I corsi inizieranno la prima settimana di marzo.

domenica, 16 febbraio 2020, 13:40

Sconfitta pesante per il Città di Massa che contro L84 perde 9-2. Probabilmente la partita di coppa infrasettimanale ha pesato sulla prestazione atletica degli apuani. Il primo tempo equilibrato che finisce 3-2 con il goal di Garrote e Quintin.

sabato, 15 febbraio 2020, 13:04

“Prima di accusare noi di mentire, la consigliera Giuseppina Andreazzoli dovrebbe riguardare a quello che hanno fatto le amministrazioni di cui ha fatto parte, in qualità di assessore al Bilancio. Semmai se lo fosse dimenticato, in merito alla vicenda Paradiso Spa, le ricordo che i bilanci da lei compilati tra...

venerdì, 14 febbraio 2020, 20:11

In occasione del firmacopie di Francesco Gabbani, in programma domani alle 15,30 in piazza Alberica, per consentire la massima accessibilità all’evento, è stata predisposta un’area riservata alle persone diversamente abili. La zona è stata individuata sulla sinistra del palco, sul lato della piazza a ridosso del Palazzo del Medico.

venerdì, 14 febbraio 2020, 20:09

"L'ospedale di Fivizzano va rilanciato, non smantellato. Invece continua a subire continui tagli. Il candidato governatore del centrosinistra imputa questi tagli al maxi buco dell'ex Asl 1, di alcuni anni fa: ma, ci chiediamo, chi ha governato la Toscana dal 1070 (quando sono state istituite le Regioni) sa oggi? La sinistra.

venerdì, 14 febbraio 2020, 20:09

Il presidente Rossi grande assente al dibattito sull'ospedale di Fivizzano, il consigliere Domenichelli ha ragione."Nella mattinata di giovedì 13 febbraio si è aperto il consiglio comunale di Fivizzano con argomento il destino dell'ospedale. Al termine della mattinata, dopo tutti gli interventi ha preso parola il consigliere Domenichelli facendo alcune considerazioni...

venerdì, 14 febbraio 2020, 14:01

Un consiglio comunale della durata di tre giorni a Fivizzano, interamente dedicato alle problematiche che riguardano l’ospedale cittadino e la sanità lunigianese in generale.“Bene che si parli della sanità lunigianese e delle sue tante criticità – afferma Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle – Molti cittadini di...