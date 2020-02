La consigliera Elena Mosti replica alle affermazioni della Ravagli

mercoledì, 5 febbraio 2020, 23:02

Non sono andate giù alla consigliera della minoranza Elena Mosti, le affermazioni dell'assessore Veronica Ravagli fatte per mezzo social.

L'assessore ha infatti scritto uno sfogo sui comportamenti, a suo dire, scorretti da parte della minoranza che criticherebbe senza sosta i consiglieri della maggioranza e i rappresentanti comunali.

"Ho preso posizione il primo dicembre deplorando l'atto di violenza che ha subito – dichiara Elena Mosti - Ho preso posizione pochi giorni fa (e non è la prima volta) su Giorgia Meloni, vittima di stalking, nonostante la mia visione del mondo sia distante dalla sua. Prenderò posizione ogni volta che sentirò doveroso farlo".

Quelle vengono definite "polemiche incessanti" da parte della Ravagli, la Mosti le definisce difesa della dignità, e non tempo perso. "E lo ripeto, per fugare ogni dubbio: non ne faccio un fatto personale".

La consigliera, definita "Pasionaria" dalla Ravagli, non si vede tale, sebbene apprezzi l'aggettivo affibbiatole.

"È una parola bellissima che però non merito – ribadisce la Mosti - perché ne ho ancora di strada da fare prima di poter anche solo lontanamente assomigliare a donne come Dolores Ibarruri, Mara Malavenda, Vera Vigevani, o le partigiane che lottarono nella Resistenza, solo per citarne alcune".