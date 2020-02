"La riforma Bonafede della prescrizione. Garantismo, legalità o giustizialismo?": cambio location

mercoledì, 5 febbraio 2020, 15:13

Evento "La riforma Bonafede della prescrizione. Garantismo, legalità o giustizialismo?", il 7 febbraio alle ore 17, presso il Cinema Multisala Splendor, Via Dorsale 11 a Massa (MS). Per il grande interesse suscitato nei riguardi di questo convegno e per l'aumento esponenziale delle richieste di iscrizione a parteciparvi, il Riformista ha cambiato la location, spostandola dal Palazzo Rosso alla multisala Splendor, dove può accedervi un numero superiore di persone.

L'evento è interamente patrocinato ed organizzato da Il Riformista, testata giornalistica di cui l'Onorevole Deborah Bergamini è Condirettore.

L'incontro avrà come oggetto l'approfondimento delle recenti modifiche dell'istituto della prescrizione dei reati realizzatesi per mezzo dell'entrata in vigore in data 1.01.2020 dell'art. 1, lettere d) e) ed f) della Legge n. 3/2019.

In altre parole, la volontà è quella di approfondire la riflessione sull'introduzione dell'interruzione dei termini di prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado, in relazione all'origine storica dell'istituto e ai precedenti interventi normativi sul medesimo, provando, altresì , a trovare una sintesi tra le differenti posizioni sulla norma, che si dividono, sostanzialmente, tra chi ritiene che detta riforma possa assicurare davvero una maggiore rapidità del processo penale, e quindi una maggiore efficacia punitiva verso i colpevoli, e chi invece la ritiene una misura estrema di fronte alla crisi ormai cronica del sistema processuale penale ed ai frequenti casi di impunità che esso provoca.

E' gradita la conferma della partecipazione entro le ore 12:00 del 07/02/2020 al seguente indirizzo di posta elettronica:

segreteria.bergamini@camera.it