Martinelli alla Andreazzoli: "Voi cicale tacete e fate lavorare noi formiche"

sabato, 15 febbraio 2020, 13:04

“Prima di accusare noi di mentire, la consigliera Giuseppina Andreazzoli dovrebbe riguardare a quello che hanno fatto le amministrazioni di cui ha fatto parte, in qualità di assessore al Bilancio. Semmai se lo fosse dimenticato, in merito alla vicenda Paradiso Spa, le ricordo che i bilanci da lei compilati tra il 2012 e il 2017 non riportano alcuna traccia del contenzioso, né tanto meno risultano agli atti suoi interventi al riguardo in consiglio comunale”. Si apre così la replica del vicesindaco Matteo Martinelli all’esponente socialista che lo ha preceduto per due mandati alla guida del settore Bilancio del comune di Carrara.



“Di fatto l’amministrazione di cui ha fatto parte Andreazzoli, ha sempre omesso di informare sull’argomento il consiglio comunale e la città tutta. Non solo, pur sapendo avendo in mano dal 2006 una sentenza definitiva che riconosceva alla Paradiso Spa il diritto al rimborso, e dal 2010 una consulenza tecnica secondo la quale tale rimborso avrebbe dovuto essere di 11,2 milioni di euro – aggiornati poi a 13,3 milioni nel 2018 – non si è preoccupata di accantonare alcunchè per mettere in sicurezza le casse del comune e scongiurare il dissesto del municipio. Questa – spiega Martinelli - è stata una delle tante brutte sorprese che abbiamo trovato nei cassetti quando ci siamo insediati, sorprese volutamente occultate e trascurate dai nostri predecessori che per anni hanno fatto come gli struzzi, nascondendo la testa sotto la sabbia. Non solo, pur conoscendo i rischi economici e finanziari a cui era esposto il comune, hanno condotto una campagna elettorale promettendo ai cittadini riduzioni a pioggia del carico fiscale, nonostante sapessero bene di non aver fatto nulla, ma proprio nulla, per far sì che il municipio potesse rispettare le proprie obbligazioni, incluse quelle stabilite nero su bianco dalla Corte di Cassazione per la vicenda della Paradiso”.



Ma il contenzioso con la spa non è il solo caso di mala gestione che segnala Martinelli nella sua replica: “Nonostante una spada di Damocle di svariati milioni di euro sulla testa, a giugno del 2017 tra il primo e il secondo turno delle elezioni amministrative, l’assessore al bilancio uscente ha avuto il coraggio di presentarsi all’assemblea di Progetto Carrara garantendo che il comune sarebbe stato in grado di pagare altre decine di milioni di euro derivanti dai contenziosi sulla costruzione della strada dei marmi. Promesse anche in questo caso non supportate da alcun accantonamento. Questa – insiste il vicesindaco -è un’altra delle brutte sorprese che abbiamo scoperto aprendo i cassetti di piazza Due Giugno dopo il nostro insediamento. Noi a differenza dei nostri predecessori, ci siamo prodigati per mettere in sicurezza i conti e in appena due anni e mezzo siamo riusciti ad accantonare 3 milioni di euro per la Progetto Carrara, avviando contestualmente una serie di interventi di manutenzione straordinaria su una infrastruttura troppo a lungo trascurata”.



“Ecco - conclude Martinelli - chi per due mandati ha amministrato come una cicala, lasciando dietro di sé solo macerie, farebbe bene a tacere e rispettare il lavoro di chi, come una formica, sta lavorando alacremente per rimediare ai tanti danni ereditati dal passato”­