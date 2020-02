Montemagni e Cella (Lega): "L'opedale di FIvizzano va salvaguardato"

martedì, 4 febbraio 2020, 11:55

"La salvaguardia ed il potenziamento dei presidi ospedalieri sul territorio, come quello di Fivizzano - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Cella, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e segretario provinciale della Lega - sono sempre stati al centro della nostra attenzione ed abbiamo costantemente seguito i vari sviluppi anche promuovendo, nel tempo, delle specifiche petizioni a difesa del locale nosocomio."



"Restiamo peraltro molto perplessi e negativamente sorpresi-proseguono gli esponenti leghisti-dal fatto che l'amministrazione comunale abbia voluto ufficializzare un evento a sostegno della predetta struttura sanitaria, indicando esclusivamente la partecipazione delle "sardine", scordandosi però di citare tutti quei comitati spontanei, le classiche forze politiche e le liste civiche che, da anni, s'impegnano con grande determinazione per far sì che l'ospedale non venga smantellato." "Un vero autogol-precisano Montemagni e Cella-che testimonia come la Sinistra sia ormai totalmente "sardino-dipendente".



"Non ci piace minimamente, considerato l'argomento che coinvolge tutti i cittadini della zona-sottolineano i rappresentanti del Carroccio-che si strumentalizzi apertamente la questione, sottolineando solo la presenza, come una sorta di ospiti d'onore, di un movimento appena nato." "Molte volte-concludono Elisa Montemagni ed Andrea Cella-ci è stato chiesto di collaborare per il bene comune, ma ciò presuppone onestà intellettuale ed una condivisione reciproca dei problemi."