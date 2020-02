Montemagni (Lega): “Consorzio di Bonifica Toscana Nord indebitato, ma assume ugualmente personale"

lunedì, 3 febbraio 2020, 11:34

"Dati alla mano - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega -è palese che il Consorzio di bonifica Toscana Nord che opera nelle province di Lucca, Massa e Pisa, sia in difficoltà finanziarie, con un indebitamento pari ad alcuni milioni di euro." "Una situazione alquanto complessa, dunque-prosegue il Consigliere-a cui si deve aggiungere l'invio a molti cittadini di apposite cartelle di avviso di pagamento."



"Insomma-precisa l'esponente leghista-sicuramente l'Ente in questione naviga in cattive acque, ma nonostante ciò, ci è pervenuta la notizia che, recentemente, lo stesso Consorzio abbia assunto un nuovo funzionario a tempo indeterminato, senza alcun concorso o specifica selezione." "A questo punto-sottolinea la rappresentante del Carroccio-abbiamo quindi deciso di redigere un'interrogazione in cui chiediamo, appunto, se sia stata legittima la procedura di assunzione della persona precedentemente indicata, quale sia l'effettivo stato patrimoniale del Consorzio e quali siano le azioni che la Giunta intende assumere con lo scopo di garantire una piena e continua sostenibilità finanziaria del Consorzio."



"Insomma-conclude Elisa Montemagni-vorremmo evitare che l'Ente oggetto del nostro atto non diventi un "carrozzone" pieno di debiti e quindi un peso per la collettività."