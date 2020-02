Montemagni (Lega): “Parco delle Apuane, a pochi mesi dalle elezioni regionali regalo della giunta al direttore"

Altre notizie brevi

mercoledì, 5 febbraio 2020, 15:13

Evento "La riforma Bonafede della prescrizione. Garantismo, legalità o giustizialismo?", il 7 febbraio alle ore 17, presso il Cinema Multisala Splendor, Via Dorsale 11 a Massa (MS). Per il grande interesse suscitato nei riguardi di questo convegno e per l'aumento esponenziale delle richieste di iscrizione a parteciparvi, il Riformista ha...

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:25

La scuola superiore di formazione professionale di Cna Formazione, premia "suoi" super-studenti con consegna attestazione e premio ai corsisti che in questi dieci anni si sono laureati con merito nei settori dell'estetica e benessere, tatuaggio e moda.

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:10

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:09

La FENAPI di Massa Carrara ha organizzato con la società di riferimento MUTUOCONFRONTO operante a livello nazionale, l’iniziativa Open Day Prestiti & Finanziamenti che si terrà sabato 08 Febbraio dalle 09,00 alle 12,30 presso la sede di Via 7 Luglio,4 a Carrara.

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:05

Marmo o acqua: bilancio di sostenibilità o sviluppo sostenibile? Negli ultimi mesi il dibattito sul destino e sul futuro delle Apuane sembra essersi infiammato. Ciò grazie anche al notevole successo di pubblico riscosso dal racconto per immagini, parole, suoni e rumori “Cave Cavem” del documentarista massese Alberto Grossi.

martedì, 4 febbraio 2020, 16:33

Ancora vento forte da nord est nelle giornate di oggi, martedì 4 febbraio, e per domani. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per vento fino alla mezzanotte didomani, mercoledì 5 febbraio su tutta la Toscana.Il codice arancione emesso ieri sulla costa livornese e...

martedì, 4 febbraio 2020, 16:27

L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus ha presentato specifico intervento in favore del ricorso effettuato da alcune associazioni ambientaliste davanti al T.A.R. Toscana avverso parti del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico.

martedì, 4 febbraio 2020, 11:59

Ecco la programmazione completa, con tanto di schede dei film, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 5 al 12 febbraio.

martedì, 4 febbraio 2020, 11:55

"La salvaguardia ed il potenziamento dei presidi ospedalieri sul territorio, come quello di Fivizzano - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Cella, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e segretario provinciale della Lega - sono sempre stati al centro della nostra attenzione ed abbiamo costantemente seguito i vari sviluppi anche promuovendo, nel...

martedì, 4 febbraio 2020, 10:53

«Sottovalutare il gioco d'azzardo è un grandissimo errore, perché al pari delle altre dipendenze può distruggere vite e famiglie. Essenziale parlarne nelle scuole, questo è un fenomeno da contrastare con l'educazione» sono le parole dell'Assessore Giorgia Podestà in merito al nuovo appuntamento organizzato dal Ser.D dell'Azienda USL Toscana nord ovest...