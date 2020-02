Montignoso Giovani e Web

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:34

"Together for a Better Internet'" ovvero "Insieme per una migliore Internet", è l'appuntamento organizzato dal CPO dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, con la collaborazione del Comune di Montignoso e Telefono Azzurro, in programma alla scuola G.B. Giorgini il prossimo 11 febbraio, obiettivo diffondere la cultura digitale e imparare a navigare nel mondo web in totale sicurezza.

L'iniziativa, rivolta alle classi terze dalle 9.00 alle 10.30 presso l'aula magna dell'istituto, è stata organizzata in occasione del "Safer Internet Day", la Giornata Mondiale per la Sicurezza in Internet, istituita dalla Commissione Europea nel 2004 e «permetterà di porre all'attenzione delle ragazze e dei ragazzi quelli che sono gli aspetti più rilevanti del mondo digitale» spiega l'Avvocato Serenella Berti, Presidente del CPO, del Master Internet Ecosystem e relatrice dell'incontro accanto alla Dott.ssa Laura Abba, Dirigente tecnologa del CNR di Pisa, Membro del Consiglio Direttivo del Capitolo Italiano della Internet Society, e di Maria Giovanna Guerra Responsabile territoriale del Telefono Azzurro.

Al centro dell'incontro – che verrà aperto con i saluti del Sindaco Gianni Lorenzetti e della Dirigente Scolastica Tosca Barghini – l'utilità di Internet e le sue possibilità di utilizzo ma anche «la necessità della formazione, che deve essere adeguata e tempestiva – continua Berti – solo l'apprendimento e la conoscenza permettono di riconoscere i pericoli gravi ed insidiosi della rete; l'intento è quello di rappresentare l'incipit di un percorso che ha come obiettivi finali sia una maggiore consapevolezza sia una responsabilizzazione da parte di tutti, ragazzi ed adulti. Solo una sinergia tra tutte le forze aiuterà i giovani e giovanissimi ad essere liberi di dire "NO" davanti ad un pericolo, "Together for a Better Internet'"».

«Conoscere è essenziale per riuscire a utilizzare tutte le potenzialità che uno strumento come Internet è in grado di offrire – ha detto l'Assessore Giorgia Podestà nel corso della conferenza stampa di stamani – questo significa sapere anche quali sono i rischi e i pericoli che il web contiene. La nostra quotidianità è legata sempre di più alla tecnologia, per questo non si può prescindere da percorsi di formazione che rendano le nuove generazioni attenti e responsabili cittadini digitali».

Un argomento quello di Internet che viene trattato costantemente dai ragazzi e ragazze della Giorgini «sotto vari aspetti e grazie a diverse professionalità e specialisti del settore – sottolinea la Dirigente Scolastica Tosca Barghini – realizziamo percorsi da tanti anni con i nostri studenti in modo da sensibilizzare e far apprendere un corretto utilizzo di questo strumento, che non va assolutamente demonizzato ma sicuramente va saputo gestire, spesso facciamo attività formative e informative anche insieme ai genitori».