Movimento NO TAV fa tappa a Massa: sabato 8 febbraio

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:12

Una lotta che va avanti da oltre vent’anni contro tutti i governi che si sono alternati al potere e che adesso va addirittura in tour.

Il Movimento NO TAV che si considera l’emblema a livello nazionale di come la magistratura e gli apparati di polizia siano intenti a reprimere chi si occupa di migliorare la società e il paese, piuttosto che colpire e punire chi lo saccheggia, lo devasta e lo inquina, ha iniziato un viaggio a tappe attraverso il paese per amplificare ulteriormente l’eco della loro battaglia e sabato 8 febbraio arriverà a Massa, al Bar Ecuador, in Via del Pomario. La serata NO TAV che è volta anche a raccogliere fondi per sostenere le cause per diffamazione di alcuni personaggi storici del movimento come Nicoletta Dosio e Rosalba Romano, si aprirà alle 19,30 con un Buffet di raccolta fondi per le spese processuali. Alle 21 ci sarà la proiezione del documentario “ARCHIVIATO. L’obbligatorietà dell’azione penale in Val di Susa” a cui seguirà il dibattito con Guido Fissore, storico militante del Movimento NO TAV che parlerà della lotta decennale della Valle che resiste, con Alessandro Della Malva del P.CARC che parlerà delle iniziative di lotta che il Partito dei CARC sta promuovendo contro fogli di via e obblighi di firma in Val Susa, e con Lino Parra del P.CARC che parlerà del processo di Vigilanza Democratica e delle iniziative in solidarietà a Rosalba Romano. Il )

Il NO TAV tour sarà il 6 febbraio a Piombino e il 9 febbraio a Pisa.