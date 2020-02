Napoleone, conferenza di Egidio Banti a Sarzana

Altre notizie brevi

martedì, 18 febbraio 2020, 13:38

GAIA S.p.A. Gestore del Servizio Idrico nella Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua a Carrara. Le bollette saranno messe in consegna a partire da venerdì 21 febbraio e scadranno venerdì 27 marzo.Con l'occasione GAIA ricorda che, per gli utenti che necessitano di informazioni sulla bolletta o di assistenza...

martedì, 18 febbraio 2020, 10:48

Lo scopo è quello di fare il punto sulla polizza di responsabilità civile verso terzi, una delle principali coperture assicurative che vede interessati gli enti territoriali. L’occasione è data da un incontro formativo in programma giovedì 20 febbraio 2020 a partire dalle ore 14,30 nella Sala della Resistenza del Palazzo Ducale di Massa:...

martedì, 18 febbraio 2020, 09:00

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film proiettati, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 19 al 26 febbraio.

martedì, 18 febbraio 2020, 07:30

La FENAPI informa che è operativo il cosiddetto Bonus Nido 2020, che quest’anno mette in palio fino a 520 milioni di euro di contributi, 190 milioni in più rispetto al budget 2019. Inps ha pubblicato l’attesa circolare con le nuove istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle rette...

lunedì, 17 febbraio 2020, 19:49

In vista del referendum costituzionale del prossimo 29 marzo, sì è costituito anche a Massa Carrara il Comitato territoriale di NOstra! per il NO al "taglio" della democrazia.

lunedì, 17 febbraio 2020, 19:48

È perplesso il Comitato volontario contro cava Fornace, riguardo le dichiarazioni dei sindaci di Montignoso e Pietrasanta, Lorenzetti e Giovannetti, che hanno dichiarato la possibilità di "seccatura" della zona umida del Lago di Porta, polmone di espansione del fiume Versilia e casa di migliaia di specie animali.

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:54

Partiranno nei primi giorni del prossimo mese di marzo i lavori per il restauro della Fontana marmorea della Sirena, del monumento al Cavaliere Curzio Marco in via Carriona e della Fontana del Mascherone in via Finelli.

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:53

Il comune ricorda che anche quest'anno è possibile scaricare dal Portale Web Genitori il documento di certificazione necessario al fine della detrazione delle spese per servizi scolastici e quota mensile asilo nido, utile per la dichiarazione dei redditi.

lunedì, 17 febbraio 2020, 09:44

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP). I corsi inizieranno la prima settimana di marzo.

domenica, 16 febbraio 2020, 13:40

Sconfitta pesante per il Città di Massa che contro L84 perde 9-2. Probabilmente la partita di coppa infrasettimanale ha pesato sulla prestazione atletica degli apuani. Il primo tempo equilibrato che finisce 3-2 con il goal di Garrote e Quintin.