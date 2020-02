Nel documento di pianificazione per lo sviluppo del porto inserito anche il travel lift per Marina

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:13

Durante la campagna elettorale il Movimento 5 Stelle ha incontrato numerosi soggetti, fra i quali anche le associazioni di categoria del settore nautico e CNA, che avevano rappresentato la necessità di inserire un travel lift nello scalo portuale di Marina di Carrara, associato anche una banchina di allestimento per i natanti.

Mercoledì il consiglio regionale della Toscana ha approvato il Documento di pianificazione strategica di sistema (Dpss) dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale, il primo in tutta Italia, nel quale l'Autorità di sistema recepisce la richiesta avanzata dall'amministrazione di inserire il travel lift nella programmazione e progettazione in atto relativa al futuro sviluppo del porto.

E se per il travel lift previsto dal DPSS i tempi di realizzazione saranno a medio lungo termine, l'accordo con Nca consentirà alle aziende della nautica del territorio di utilizzare a prezzi di mercato il travel lift di proprietà di The Italian Sea Group.

Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ringrazia l'amministrazione ed il capogruppo del Movimento in regione Giacomo Giannarelli per l'incessante lavoro attuato che porterà finalmente il distretto nautico ad avere a disposizione quell'infrastruttura attesa da anni che permetterà importanti passi avanti in un settore che potrà ulteriormente svilupparsi sul nostro territorio.

Essere presenti e propositivi negli incontri relativi alle progettazioni in corso che riguardano il Water Front, il DPSS, così come nelle occasioni di promozione della proposta di pacchetti turistici destinati ai croceristi, alle fiere estere per la promozione turistica dell'intero territorio ed in molte altre occasioni, da la possibilità di dare gambe a quelle che sono le visioni che il Movimento 5 Stelle ha espresso all'interno del suo programma elettorale: dare finalmente a Carrara un nuovo volto di meta turistica di spessore guardando al territorio nel suo insieme e creare importanti occasioni di sviluppo per settori che possono portare nuova linfa all'economia locale. L'impegno nel realizzare quanto ci siamo proposti di raggiungere continuerà senza sosta.