Nomina scrutatori per il referendum popolare in programma domenica 29 marzo: ultimi giorni per presentare le domande

martedì, 25 febbraio 2020, 13:40

I cittadini interessati a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio sono invitati a presentare il previsto modello di dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio.

La Commissione Elettorale Comunale ha indicato lo stato di disoccupazione e in subordine quello di studente come criterio di scelta per gli scrutatori da nominare nei 71 seggi elettorali per il referendum popolare in programma domenica 29 marzo. Si tratta del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».

Il modello di dichiarazione è scaricabile dal Sito web del Comune all’indirizzo www.comune.carrara.ms.it nella sezione “Speciale referendum 2020”, oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Elettorale, in Comune, piazza 2 Giugno, Carrara.

E’ obbligatorio essere già iscritti all’Albo degli Scrutatori.

La dichiarazione potrà essere presentata entro venerdì 28 febbraio a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara, oppure inviando un fax al numero 0585/641388, o ancora tramite mail all’indirizzo luca.lorenzini@comune.carrara.ms.it, o all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.carrara@postecert.it

La graduatoria degli scrutatori verrà formata tenendo presente il criterio di priorità e l’ordine cronologico di presentazione.

Si ricorda, inoltre, che i cittadini che abbiano smarrito o completato la tessera elettorale, possono recarsi a ritirare il nuovo documento presso l’Ufficio Elettorale del Comune, aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00.