Pd: "Piano delle opere? Uno striminzito libretto dei sogni"

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:46

Il gruppo consiliare e la segreteria comunale del partito democratico di Massa: Opere utili ai cittadini? MAGARI! La maggioranza continua a fare propaganda ingannando i cittadini massesi. Il piano delle opere presentato in consiglio è in realtà solo uno striminzito libretto dei sogni. Il reperimento delle risorse è infatti vago e velleitario. L'unica base certa di finanziamento è l'accensione di un nuovo mutuo da 1 milione e 250 mila euro. Mutuo reso possibile dal risanamento di bilancio operato dalle nostre amministrazioni. Sulle scuole gli investimenti previsti sono largamente insufficienti e in calo rispetto ai bilanci precedenti. Sul Teatro Guglielmi l'amministrazione prova a spacciare per nuovo uno stanziamento in essere dallo scorso anno. Reso possibile grazie ad un altro mutuo che al momento genera solo interessi passivi a carico dei cittadini massesi e nessun risultato concreto. Si preoccupi invece Forza Italia di spiegare ai massesi quel project financing per l'illuminazione pubblica dal profilo a dir poco opaco. Un'operazione da 6,5 milioni di euro che porterà nella casse del privato più di 22 milioni! Con quali criteri è stato costruito questo progetto? Come è stato scelto il partner privato? Altro che opere utili ai cittadini. Questa maggioranza sta di nuovo indebitando i cittadini massesi senza dare loro in cambio niente di concreto!