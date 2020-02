Preparazione al concorso per Oss con la Uil Fpl Massa Carrara

Altre notizie brevi

domenica, 2 febbraio 2020, 19:15

Il Pd unione comunale di Massa: Il sindaco Persiani ha archiviato con un comunicato infarcito di falsità e ipocrisia la vicenda Pertini. Lo ha fatto cercando di spostare l'attenzione sulle, a suo dire, mirabolanti novità insite nel bilancio di previsione. Un altro cumulo di falsità e pasticci.

sabato, 1 febbraio 2020, 20:35

La Toscana è interessata da un flusso di correnti umide e miti occidentali cui si associano precipitazioni sparse sulle province settentrionali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso uncodice giallo fino alle 13 di domani, domenica 2 febbraio.In particolare per il resto della giornata di oggi, sabato...

sabato, 1 febbraio 2020, 14:09

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che i cittadini con determinati requisiti di legge è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.

sabato, 1 febbraio 2020, 13:03

Lunedì 3 febbraio, con orario autunno-inverno e cioè alle 15,30, si terrà la Passeggiata della Salute. Ritrovo all'entrata del Parco dei Conigli lato Frigido. La passeggiata si realizza con la partecipazione della sezione di Massa dei Veterani dello Sport e della sezione provinciale della Lilt.

sabato, 1 febbraio 2020, 09:43

Il Garibaldi Carrara presenta la Stagione 2020 de Gli anime al cinema, che proporrà cinque eventi cinematografici . Il primo appuntamento è Martedi 4 e Mercoledi 5 Febbraio ore 21.00 con Promare, film d'animazione di produzione giapponese diretto da Hiroyuki Imaishi e coprodotto da Trigger e XFLAG.

venerdì, 31 gennaio 2020, 19:02

Non è stata ben vista l'uscita di qualche giorno fa per mezzo social del consigliere di maggioranza Filippo Frugoli. Davide Ronchieri, vicesegretario del PD di Massa non è d'accordo nel giustificare il consigliere per la giovane età."Nella sua presa di posizione mancano le basi stesse della democrazia - ribadisce Ronchieri...

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:10

"Ritenendo necessario intervenire nel dibattito politico inerente alle elezioni regionali Toscane del maggio , abbiamo costituito un comitato elettorale per proporre la candidatura a Presidente della Regione Toscana il Senatore Massimo Mallegni". Così dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali di Massa Cagetti Pier Giuseppe e Bertucci Matteo.

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:06

A far data dal giorno sabato 1 febbraio nei consueti orari invernali (sabato, domenica e festivi dalle ore 15:00 alle ore 19:00), sarà riaperto al pubblico il Castello Malaspina di Massa. Le aperture saranno garantite dal personale addetto dell’Istituto Valorizzazione dei Castelli in accordo con il Comune di Massa e...

venerdì, 31 gennaio 2020, 12:09

Sono 500 mila gli euro disponibili nel bilancio della Provincia di Massa-Carrara per gli interventi di ripristino su tre movimenti franosi lungo la Strada provinciale 1 di Montignoso.

venerdì, 31 gennaio 2020, 11:18

Per far fronte alle richieste pervenute di assistenza previdenziale, la FENAPI di Massa, Via Aurelia Ovest,139 (ex centro direzionale Olivetti), ha programmato l’apertura dei propri uffici anche nei pomeriggi di ogni mercoledì e giovedì, dalle 15,15 alle 18,00 oltre alla disponibilità delle mattine dal lunedì al venerdì.