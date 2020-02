Prima edizione dell'evento "Le Nozze che Vorrei" a Villa Cuturi

venerdì, 7 febbraio 2020, 12:10

La prima edizione dell'evento "Le Nozze che Vorrei", ideato e organizzato dal Tour Operator Viaggi di Mare di Marina di Massa e dalla Wedding Planner Glenda Marradi, rappresenta qualcosa di assolutamente innovativo nel mondo degli eventi dedicati al wedding nella nostra zona, in quanto non è una vera e propria fiera sposi, ma rappresenta un nuovo concept dedicato alle coppie che desiderano sposarsi e sono in cerca di novità e ispirazione.

Gli sposi avranno infatti la possibilità di interagire con realtà innovative e di talento del mondo wedding, immergendosi in un atmosfera unica e ricca di ispirazione, in cui si respirerà l'aria di un vero e proprio "Wedding Show", intervallato da spettacoli, sfilate in abito da sposa e Talkshow.

Le " Nozze che Vorrei" aprirà al pubblico Domenica 16 Febbraio alle ore 14:30 presso Villa Cuturi sul lungomare Vespucci n. 24 a Marina di Massa, con INGRESSO GRATUITO.

Dalle 17:00 al ore 18:00 Talkshow "Chiacchere e Pettegolezzi" in cui i partecipanti saranno coinvolti con domande e consigli sulla scelta del fornitore per un matrimonio perfetto!

Dalle 18:30 alle 20:00 " Chicce per le Spese" ... segreti e trucchi della nostra Wedding Planner Glenda Marradi per organizzare un matrimonio da Favola.



Intervallati nel corso della giornata ci saranno uno spettacolo dei Lumen Invoco, compagnia specializzata nella realizzazione di spettacoli di fuoco e luce dal forte impatto visivo, e un bellissimo spettacolo pirotecnico a chiusura dell'evento.

Nel programma dell' evento si inseriranno inoltre nella mattinata 1 Workshop e 1 Conferenza:

• Dalle 10:00 alle 12:00 - Workshop per Wedding Planner - rivolto a chi vuole intraprendere questa emozionante professione o a neo wedding planner che desiderano approfondire aspetti e conoscenze del proprio lavoro.

• Dalle 12:00 alle 13:00 - Conferenza sulla Costa Apuano-Versiliese come Destination Wedding – per presentare agli operatori turistici e gestori di location del nostro territorio, questa nuova opportunità di fare turismo, già conosciuta e sviluppata nelle vicine 5 terre e dalla "regine" del mercato del wedding, Firenze e il Chianti, che da sole rappresentano circa il 34% di tutto il mercato italiano. Difatti solo nel 2018 i matrimoni di stranieri in Toscana sono stati 2.713, con un numero medio di invitati pari a 50 un fatturato totale di € 160,2 mln; gli arrivi stimati nella regione sono stati 134 mila e 546 mila le presenze, dove tra i mercati di riferimento, il Regno Unito si conferma al primo posto con il 31,4% di eventi, seguito dagli USA con il 23%.

La Villa si conferma la location più richiesta ma è in ascesa però la richiesta di location in spiaggia, per quelli che vengono definiti beach wedding. Inoltre il matrimonio non si limita più solo alla cerimonia ma prosegue per più giorni in quello che diventa un vero e proprio viaggio alla scoperta del territorio toscano.