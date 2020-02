Proiezione del cortometraggio "La Scarpetta"

Altre notizie brevi

martedì, 4 febbraio 2020, 16:33

Ancora vento forte da nord est nelle giornate di oggi, martedì 4 febbraio, e per domani. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per vento fino alla mezzanotte didomani, mercoledì 5 febbraio su tutta la Toscana.Il codice arancione emesso ieri sulla costa livornese e...

martedì, 4 febbraio 2020, 16:27

L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus ha presentato specifico intervento in favore del ricorso effettuato da alcune associazioni ambientaliste davanti al T.A.R. Toscana avverso parti del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico.

martedì, 4 febbraio 2020, 11:59

Ecco la programmazione completa, con tanto di schede dei film, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 5 al 12 febbraio.

martedì, 4 febbraio 2020, 11:55

"La salvaguardia ed il potenziamento dei presidi ospedalieri sul territorio, come quello di Fivizzano - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Cella, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e segretario provinciale della Lega - sono sempre stati al centro della nostra attenzione ed abbiamo costantemente seguito i vari sviluppi anche promuovendo, nel...

martedì, 4 febbraio 2020, 10:53

«Sottovalutare il gioco d'azzardo è un grandissimo errore, perché al pari delle altre dipendenze può distruggere vite e famiglie. Essenziale parlarne nelle scuole, questo è un fenomeno da contrastare con l'educazione» sono le parole dell'Assessore Giorgia Podestà in merito al nuovo appuntamento organizzato dal Ser.D dell'Azienda USL Toscana nord ovest...

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:20

Il presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese, invita i giovani a partecipare al progetto di servizio civile di interesse regionale “Servizio civile nei Pronto Soccorso toscani”, in particolare per ciò che concerne i Pronto Soccorso degli ospedali di Fivizzano e Pontremoli.

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:12

Una lotta che va avanti da oltre vent’anni contro tutti i governi che si sono alternati al potere e che adesso va addirittura in tour.

lunedì, 3 febbraio 2020, 15:36

Malgrado la Legge Fornero ci sono ancora diverse soluzioni che consentono di accedere alla pensione o a un prepensionamento prima di compiere 67 anni. A Comunicarlo è il patronato Inapa Confartigianato. Ecco alcuni esempi:

lunedì, 3 febbraio 2020, 14:29

Giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 15.30 presso l’Aula Magna di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova in via Balbi verrà assegnato il Premio Montale Fuori di Casa per la Saggistica al professor Franco Contorbia. È questa la seconda premiazione che si svolge a Genova nel 2020 dopo quella della Giovine...

lunedì, 3 febbraio 2020, 14:26

Rinforzano i venti occidentali sulla Toscana e per domani, martedì 4 febbraio, si prevede il transito di un fronte freddo con afflusso d'aria fredda di origine polare che porteranno sulla regione precipitazioni poco significative ma forti venti da ovest nord-ovest.