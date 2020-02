Quarta edizione della White Marble Marathon: previste modifiche alla viabilità

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:47

La manifestazione, che oltre ad essere un importante evento sportivo, rappresenta un apprezzabile momento di promozione per tutto il territorio, si svolgerà domenica 23 febbraio.

La corsa toccherà diverse strade, che saranno interessate da chiusure e divieti di sosta. L’Amministrazione comunale invita, dunque, i cittadini a fare attenzione alle modifiche che subirà la circolazione stradale per questa giornata.

La partenza della corsa è prevista per le ore 09.00, mentre l’evento dovrebbe concludersi per le ore 15.00.

La maratona si svilupperà lungo il seguente percorso: la partenza da Via Garibaldi (intersezione Piazza Nazioni Unite), per proseguire in Via Garibaldi, Piazza Menconi, Viale XX Settembre, Via Covetta, Via Fiaschi, Via Campo D’Appio, Viale Monzoni, Via Casola, Via Villafranca, Via Campo D’appio, Viale Monzoni, Via Covetta, Via Bertoloni, Via Fiorillo, Via Muttini, Via Cavallotti, Viale Galilei, Viale Colombo, Viale Da Verrazzano, Via Delle Pinete.

La gara continuerà nel territorio di Massa, per poi rientrare nel Comune di Carrara lungo Via delle Pinete, Viale Zaccagna, Viale Da Verrazzano, Viale Colombo, Viale Vespucci, Viale Colombo, Viale XX Settembre, con arrivo in Via Garibaldi (intersezione Piazza Nazioni Unite).

La zona della partenza, Via Garibaldi e Piazza Nazioni Unite sarà interdetta dalle ore 06.00 alle 17.00 per consentirne l’allestimento e il successivo smontaggio.

Le strade di Avenza e Viale XX Settembre, tra Via Garibaldi e Via Covetta, saranno sostanzialmente interdette al traffico, dalle ore 08.30 alle ore 10.00 circa.

Via Bertoloni, Via Muttini, Via Fiorillo, Via Cavallotti, saranno chiuse al traffico fino alle ore 10.30.

Le strade suddette, dopo gli orari di chiusura indicati, saranno liberamente transitabili. Si precisa che il tratto di Viale XX Settembre, tra Via Alpini Alpi Apuane e Via Garibaldi sarà percorribile solo per i residenti, o per chi si reca presso attività commerciali o locali di somministrazione.

I Viali a mare (Viale Colombo, Viale Vespucci, Viale Da Verrazzano), Via delle Pinete e Viale Zaccagna saranno interdetti al transito dalle ore 09.00 alle 16.00 e saranno raggiungibili solo a piedi sostando nelle strade vicine.

Al fine di limitare i disagi per i residenti delle zone interessate dalla White Marble Marathon, l’Amministrazione comunale effettuerà il servizio di informazione telefonica gestito dalla Protezione civile.

Per info sulla viabilità è possibile contattare la Polizia Municipale di Carrara al numero: 0585/70000.

Per tutte le informazioni sulla manifestazione www.whitemarblemarathon.com