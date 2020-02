Ringraziamento al questore uscente Giuseppe Ferrari da Fratelli d’Italia

Altre notizie brevi

martedì, 25 febbraio 2020, 14:34

Torna il tradizionale appuntamento con la poesia, arte di casa a Camaiore grazie al prestigioso Premio Letterario Camaiore, intitolato alla memoria del compianto fondatore Francesco Belluomini, che vedrà nel 2020 la sua XXXII edizione. È stato pubblicato oggi il bando di concorso che dà il via ufficiale alla rincorsa per...

martedì, 25 febbraio 2020, 14:21

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento forte e mareggiate con validità dalle ore 7 alle ore 20 di domani, mercoledì 26 febbraio. L’allerta per vento riguarda tutto il tratto di costa e l’immediato entroterra compreso tra la foce dell’Arno e la Maremma;...

martedì, 25 febbraio 2020, 14:18

Nel fine settimana la deputata del Pd Martina Nardi farà un giro in molte delle aziende presenti a Massa Carrara, per capire l'impatto economico che sta avendo il coronavirus su alcune realtà locali, soprattutto su quelle che hanno stretti rapporti e relazioni con la Cina.

martedì, 25 febbraio 2020, 13:50

Venerdì 28 febbraio alle 18 Tekè Gallery è lieta di presentare l'installazione site-specific dell'artista ResEBE, frutto della sua residenza in galleria per il workshop di video mapping in questo febbraio, durante il quale ha avuto l'opportunità di sperimentare la tecnica della serigrafia a mano grazie alla collaborazione con il laboratorio La Luce Rossa appena inaugurato.

martedì, 25 febbraio 2020, 13:40

I cittadini interessati a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio sono invitati a presentare il previsto modello di dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio.

martedì, 25 febbraio 2020, 13:39

Emessa allerta colore giallo per mareggiate a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 26 febbraio, alle ore 20.00 di mercoledì 26 febbraio.

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:31

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Vittorio Marini, coordinatore comunale di Forza Italia per il comune di Fivizzano."Tre giorni di Consiglio comunale aperto a tutti e fiaccolata: manifestazione riuscita, Consiglio ampiamente partecipato e fiaccolata oltre ogni aspettativa.

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:27

Unità di crisi, tende e gazebo davanti agli ospedali, dispositivi individuali, laboratori per i test diagnostici. Questi alcuni degli argomenti trattati nel corso della riunione della task force istituita dalla Regione per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, che si è riunita oggi pomeriggio.Nel corso della riunione è intervenuto anche il presidente Enrico Rossi.

lunedì, 24 febbraio 2020, 17:17

Un impegno notevole che vede coinvolti Sorelle e Fratelli di ogni parte d'Italia. Le Misericordie sono mobilitate per l'emergenza Corona Virus a supporto della Protezione Civile, del Servizio Sanitario Nazionale e di tutte le comunità che in questo momento stanno affrontando le situazioni più critiche.

lunedì, 24 febbraio 2020, 16:38

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia, Astoria Lerici dal 25 febbraio al 4 marzoCINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARAMARTEDÌ 25 FEBBRAIO21.00 MANASLU LA MONTAGNA DELLE ANIMEMERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO21.00 PINO VITA ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO ( Anteprima)GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO21.00 PARASITEVENERDÌ...