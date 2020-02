Seatec, compositi e tecnologie correlate nell'ingegneria civile e architettura

Altre notizie brevi

Il prossimo martedì 11 febbraio, alle ore 18.00, l'assessore Marco Guidi sarà in via dei Gelsi per incontrare i residenti, ascoltare le eventuali criticità legate all'intervento della nuova pista ciclabile e valutare possibili miglioramenti della viabilità.

Proseguono gli incontri del percorso formativo "Costruiamo la Comunità Educante", la proposta formativa promossa dall'amministrazione comunale di Massa, dall'Ufficio scolastico IX e Aps Free P.I.C.A.S.So e che coinvolge, per la prima volta, tutto il mondo della scuola a 360 gradi: studenti, docenti, personale Ata e famiglie.

Il gruppo consiliare e la segreteria comunale del partito democratico di Massa: Opere utili ai cittadini? MAGARI! La maggioranza continua a fare propaganda ingannando i cittadini massesi. Il piano delle opere presentato in consiglio è in realtà solo uno striminzito libretto dei sogni. Il reperimento delle risorse è infatti vago e velleitario. L'unica base certa...

"Non possiamo accettare che un lavoratore di una cooperativa che opera all'interno della casa di riposo Regina Elena a Carrara possa essere vittima di comportamenti offensivi, diffamatori e vessatori da parte di un dipendente della stessa struttura senza che la direzione prenda opportune e doverose contromisure in tempi rapidi".

"Together for a Better Internet'" ovvero "Insieme per una migliore Internet", è l'appuntamento organizzato dal CPO dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, con la collaborazione del Comune di Montignoso e Telefono Azzurro, in programma alla scuola G.B.

Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte generando un pesante impatto sull'aspettativa e sulla qualità della vita delle persone.

La prima edizione dell'evento "Le Nozze che Vorrei", ideato e organizzato dal Tour Operator Viaggi di Mare di Marina di Massa e dalla Wedding Planner Glenda Marradi, rappresenta qualcosa di assolutamente innovativo nel mondo degli eventi dedicati al wedding nella nostra zona, in quanto non è una vera e propria fiera sposi,...

Domani 5ª giornata di ritorno del campionato fi serie A2 di calcio a 5, il Città di Massa ospiterà, al Palazzetto dello Sport ore 15, la Fenice VeneziaMestre. All'andata gli apuani vinsero con un risultato netto. Domani, per la squadra di mister Garzelli, c'è la necessità di fare bella figura e...

Ecco l'elenco completo delle iniziative in programma nel comune di Pontremoli nel mese di febbraio.SABATO 8 FEBBRAIO

E' dall'anno 2010 che ACI Massa Carrara e Consultorio familiare di Massa lavorano insieme al progetto "Trasportaci Sicuri" che ha come obiettivo la formazione dei futuri genitori ad un corretto utilizzo dei seggiolini auto e dei sistemi di ritenuta per bambini.Il progetto, grazie all'impegno della formatrice ACI Massa Carrara Silvia...