Segnalata scossa di terremoto ben percepita in Lunigiana

Altre notizie brevi

giovedì, 20 febbraio 2020, 19:16

Oggi pomeriggio, presso la sala del Consiglio Comunale di Massa, si è riunito per la seconda volta il Comitato del distretto Apuoversiliese ed ha eletto come presidente Matteo Martinelli, vice sindaco del Comune di Carrara con deleghe al bilancio e alle politiche per il marmo.

giovedì, 20 febbraio 2020, 16:35

Venerdì 21 Febbraio al centro ADA in via Formentini a Romagnano, dalle ore 21 il Sindaco di Massa Francesco Persiani, sarà presente per incontrare la popolazione. Questo incontro, organizzato dall'associazione Civici Apuani, è il primo di una serie di appuntamenti che si terranno nelle varie frazioni della nostra città."

giovedì, 20 febbraio 2020, 16:27

Regione, Comune di Pontremoli, Corte di appello di Genova, Tribunale e Ordine degli avvocati di Massa Carrara firmano l'atto che dà vita, a Pontremoli per l'appunto, ad un ufficio di prossimità, ovvero uno sportello della giustizia nato per essere un punto di riferimento vicino a casa per raccogliere e consegnare domande per amministrazione di...

giovedì, 20 febbraio 2020, 16:05

"Manaslu – La montagna delle anime": arriva al cinema Garibaldi Carrara. Martedì 24 febbraio alle la vita di Hans Kammerlander. La storia della vita del celebre alpinista altoatesino , uno dei più grandi alpinisti del nostro tempo, con filmati d'archivio e l'aiuto di attori nelle diverse sequenze ricostruite.

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:47

La manifestazione, che oltre ad essere un importante evento sportivo, rappresenta un apprezzabile momento di promozione per tutto il territorio, si svolgerà domenica 23 febbraio.

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:47

"Sono parzialmente soddisfatto della risposta che la Sottosegretaria del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L'on. Lorenza Bonaccorsi ha reso alla mia interrogazione parlamentare presentata sulla situazione di degrado e abbandono in cui versa il complesso architettonico di Villa Massoni a Massa. Certamente e' un dato positivo...

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:13

Durante la campagna elettorale il Movimento 5 Stelle ha incontrato numerosi soggetti, fra i quali anche le associazioni di categoria del settore nautico e CNA, che avevano rappresentato la necessità di inserire un travel lift nello scalo portuale di Marina di Carrara, associato anche una banchina di allestimento per i natanti.

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:57

La FENAPI informa che martedì 25 febbraio p.v. inizierà un nuovo corso Haccp (conseguimento e aggiornamento) rivolto a baristi, commessi, camerieri, cuochi e personale di cucina, fornai, pasticceri, gelatieri, macellai, fruttivendoli e in generale a tutte quelle categorie di operatori ed imprese che trattano generi alimentari. Scadenza iscrizioni lunedì 24 febbraio.

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:55

Due eventi organizzati dal Punto Impresa Digitale, il servizio della Camera di Commercio di Massa-Carrara, volto alla digitalizzazione del sistema economico e alla formazione imprenditoriale degli imprenditori. Entrambi si terranno presso l'ente camerale (piazza 2 giugno 16 - Carrara) nel salone di rappresentanza (II° piano)1.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 17:38

Venerdì sera, alle ore 21, il sindaco Francesco Persiani sarà alla sede dell'Ada di Massa, a Romagnano (davanti al campo sportivo) per incontrare gli abitanti, parlare dei problemi della zona e discutere di alcune proposte per migliorare la vivibilità del quartiere. La cittadinanza è invitata a partecipare.