Torna la Passeggiata della Salute

Altre notizie brevi

venerdì, 14 febbraio 2020, 14:01

Un consiglio comunale della durata di tre giorni a Fivizzano, interamente dedicato alle problematiche che riguardano l’ospedale cittadino e la sanità lunigianese in generale.“Bene che si parli della sanità lunigianese e delle sue tante criticità – afferma Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle – Molti cittadini di...

venerdì, 14 febbraio 2020, 11:27

Il dipartimento formazione di Confartigianato Imprese Massa Carrara comunica che il prossimo Lunedì 24 Febbraio inizieranno due nuovi corsi, integrale e aggiornamento, per addetto al pronto soccorso.

venerdì, 14 febbraio 2020, 10:33

Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato", in arrivo in al Cinema Garibaldi Carrara martedì 18 febbraio ore 16.45-19.00-21.15 , ricostruirà quell'epoca indimenticabile che ha segnato un momento storico – l'irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi artisti italiani di sempre e la rock band italiana più conosciuta al...

giovedì, 13 febbraio 2020, 19:38

l Movimento 5 Stelle Carrara ringrazia il sindaco sulla questione "beni estimati": Nel consiglio comunale del 28 gennaio abbiamo presentato una mozione che impegnava il sindaco ad inviare sollecito per l'avvio della discussione sulla proposta di Legge Parlamentare 5, a prima firma del capogruppo del movimento 5 Stelle in regione Toscana...

giovedì, 13 febbraio 2020, 19:29

In occasione della celebrazione di San Valentino, venerdì 14 febbraio la polizia di Stato sarà di nuovo nelle piazze di Massa e di Carrara nell’ambito della campagna permanente della polizia di Stato “… Questo non è amore”, ideata e promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

giovedì, 13 febbraio 2020, 12:42

Emessa allerta gialla per rischio idreogeologico, mareggiate e vento dalle ore 18.00 di giovedì 13 febbraio alle ore 09.00 di venerdì 14 febbraio.

mercoledì, 12 febbraio 2020, 13:24

"Il documento di pianificazione del Mar Ligure Orientale - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è un'ottima occasione per evidenziare le diverse visioni di sviluppo della Toscana tra noi e la Sinistra. Infatti, da un lato abbiamo sempre criticato la riforma Del Rio, che non ha inserito il...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 11:28

"Manifestare per l'Ospedale di Fivizzano è giusto. Sono trascorsi anni in cui comitati ed opposizioni si sono battuti in difesa della sanità lunigianese, purtroppo senza l'aiuto del Comune di Fivizzano, della Regione e del PD". Così Juri Gorlandi, Coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, prende posizione sull'iniziativa che si terrà...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 11:15

Ripartono i corsi targati Federazione Italiana Barman! Il 17 febbraio al bar “La Madonnina” (in via Marina Vecchia 210) a Massa presentazione del corso di primo livello “Miscelazione internazionale”. Obiettivo di FIB? Formare gli aspiranti barman e barlady ed avviarli al meraviglioso mondo dei cocktail e della ristorazione: american bar,...

martedì, 11 febbraio 2020, 19:45

Il Teatro degli Animosi di Carrara si apre ai bambini e alle famiglie, un’occasione per le nuove generazioni di conoscere lo storico teatro cittadino vivendo la magica atmosfera degli spettacoli in scena