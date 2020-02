Venerdì sera il sindaco Persiani all'Ada di Romagnano per parlare di problemi e progetti per il quartiere

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 febbraio 2020, 17:37

Raccolta firme per elezione diretta del presidente della Repubblica e abolizione dei senatori a vita: sabato 22 febbraio a Marina il gazebo di Fratelli d’Italia

mercoledì, 19 febbraio 2020, 17:36

"Le opinioni politiche, si sa, spesso possono essere tacciate di strumentalizzazione. Ma quando un eminente medico, come Roberto Burioni, attacca così frontalmente una Regione, forse chi la governa, due domande, dovrebbe porgersele". Così Juri Gorlandi, Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani, prende posizione riguardo l'opinione espressa dal medico Roberto Burioni,...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:19

Il 28 febbraio a partire dalle ore 8.30 si terrà in Camera di Commercio un convegno sul tema "L'ICT non è roba da donne?" organizzata dall'ente camerale e il suo Punto impresa digitale, dalla Commissione pari opportunità della Toscana, dall'Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa-Carrara, dalla Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa e dal suo Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, con il patrocinio del Consiglio regionale...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 10:46

Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea per i prodotti italiani agroalimentari (ma non solo) rischia di aprirsi uno scenario problematico che potrebbe costare caro alle eccellenze del "Made in Italy". Senza un accordo commerciale dettagliato tra le due parti si assisterebbe al ritorno delle frontiere con il conseguente pagamento...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 10:44

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che il testo unico sulla sicurezza nel lavoro (d.lgs 81/2008), prevede severe sanzioni per le aziende che non hanno ottemperato agli obblighi formativi, compresi gli aggiornamenti periodici, sanciti dalla stessa normativa.

martedì, 18 febbraio 2020, 19:50

Domenica 23 febbraio, alle 15, presso Villa Cuturi a Marina di Massa, Vox Italia Massa-Carrara ha organizzato un convegno sull’escavazione del marmo dalle Alpi Apuane, dal titolo significativo “Alpi apuane: destino ineluttabile?”

martedì, 18 febbraio 2020, 13:38

GAIA S.p.A. Gestore del Servizio Idrico nella Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua a Carrara. Le bollette saranno messe in consegna a partire da venerdì 21 febbraio e scadranno venerdì 27 marzo.Con l'occasione GAIA ricorda che, per gli utenti che necessitano di informazioni sulla bolletta o di assistenza...

martedì, 18 febbraio 2020, 10:48

Lo scopo è quello di fare il punto sulla polizza di responsabilità civile verso terzi, una delle principali coperture assicurative che vede interessati gli enti territoriali. L’occasione è data da un incontro formativo in programma giovedì 20 febbraio 2020 a partire dalle ore 14,30 nella Sala della Resistenza del Palazzo Ducale di Massa:...

martedì, 18 febbraio 2020, 09:00

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film proiettati, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 19 al 26 febbraio.

martedì, 18 febbraio 2020, 07:30

La FENAPI informa che è operativo il cosiddetto Bonus Nido 2020, che quest’anno mette in palio fino a 520 milioni di euro di contributi, 190 milioni in più rispetto al budget 2019. Inps ha pubblicato l’attesa circolare con le nuove istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle rette...