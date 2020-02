Villa Massoni, Ferri: "Parzialmente soddisfatto della risposta della sottosegretaria"

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:47

"Sono parzialmente soddisfatto della risposta che la Sottosegretaria del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L'on. Lorenza Bonaccorsi ha reso alla mia interrogazione parlamentare presentata sulla situazione di degrado e abbandono in cui versa il complesso architettonico di Villa Massoni a Massa. Certamente e' un dato positivo il fatto che il Ministero abbia riconosciuto l'importanza culturale del sito e la necessità di un recupero, in considerazione del pregio storico architettonico dell'edificio e dei beni mobili di inestimabile valore conservati al suo interno. Nella risposta sono stati ricordati, inoltre, che la Villa ed i suoi annessi sono stati vincolati per l' importante interesse storico artistico con Decreto Ministeriale nel 1975 e che un ulteriore vincolo e' stato apposto nel 1978 dalla Soprintendenza per i beni archeologici della toscana. Purtroppo però queste premesse rimangono isolate senza un impegno concreto del Ministero. Infatti manca la prospettazione di una soluzione e la valutazione delle proposte di recupero e conservazione riportate nell'interrogazione. Una una generica disponibilità di collaborazione e' un punto fermo e un primo passo positivo ma non basta vista la rilevanza dell'immobile. La delicata situazione giudiziaria in corso non facilita la situazione, ma penso che sia un dovere delle istituzioni porre in essere delle iniziative affinchè un tale patrimonio che potrebbe contribuire allo sviluppo culturale ed economico del territorio non vada definitivamente disperso. Lavoriamo insieme anche come istituzioni sia nazionali che locali per trovare soluzioni e lanciamo un appello anche per investimenti privati come il Ministero ha indicato". Così Cosimo Maria Ferri, componente commissione Giustizia Camera dei Deputati.