A Massa Carrara i medici di famiglia avviano piano nazionale contro il Coronavirus

martedì, 10 marzo 2020, 19:14

La SIMG, Società Italiana di Medicina Generale, ha intrapreso alcune particolari iniziative articolate su cinque livelli per consentire ai medici di medicina generale di affrontare in maniera consapevole e informata, la situazione corrente. Ognuno di questi 5 punti è contraddistinto da strumenti pratici, rilievi scientifici e notizie aggiornate: 1) Informazioni attraverso comunicazioni sul sito, newsletter e comunicati stampa, la società diffonderà indicazioni relativi alle disposizioni di legge, alle ordinanze e alle altre iniziative dell'autorità politica e sanitaria relative a prescrizioni e comportamenti obbligatori o suggeriti da tenersi da parte della popolazione e dei professionisti, 2) Funzioni di osservazione e sorveglianza grazie alle caratteristiche di capillare continuità e di immediatezza della osservazione delle comunità, 3) Funzioni cliniche con osservazione dell'andamento epidemiologico e clinico e aggiornamento periodico della carta di valutazione del rischio, 4) Funzioni di analisi ed aggiornamento scientifico in maniera continuativa per elaborare informazioni utili per i medici di famiglia e i loro pazienti, 5) Importanza della corretta presa in carico dei cittadini a rischio, anziani , cronici e multi patologici.



<<Mai come in questo momento - sottolinea il Presidente Nazionale Claudio Cricelli - il rafforzamento della presenza di tali condizioni diviene elemento determinante e strategico per la salute generale della popolazione. La SIMG ritiene che occorra una forte relazione e una corretta informazione tra i medici del territorio e la loro popolazione e comunità. Un legame strategico per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sanitarie del nostro Paese. La nostra funzione di agenti fiduciari passa attraverso la tangibile visibilità della nostra capacità di gestire autorevolmente la salute e la malattia nelle situazioni di emergenza>>.

Anche nella provincia di Massa Carrara, visto l'aumentare dei casi di coronavirus, i medici di famiglia lavorano a ritmo serrato per cercare di dare il massimo dell'assistenza a tutti i loro pazienti.

<<La situazione è veramente molto complessa - dichiara Carlo Manfredi presidente dell'Ordine dei Medici di Massa Carrara - il telefono suona continuamente dalle 8 di mattina alle 20 di sera. I pazienti sono spaventati hanno bisogno di rassicurazione e noi cerchiamo di rispondere veramente a tutti. Tutto questo lavoro però si va ad aggiungere anche alla quotidianità dei nostri giorni: i malati cronici, gli oncologici, le visite domiciliari , l'ambulatorio e molto altro, che comunque deve essere garantito. In più ogni giorno cambiano le disposizioni da parte del ministero e quindi anche per noi la situazione deve essere monitorata in maniera constante>>.