Aototrasporto Istruzioni Comportamentali in conformità al DPCM 08/03/2020 in tema di CoronaVirus

lunedì, 9 marzo 2020, 19:27

Il DPCM dell’8 marzo ha sancito le misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus CoViD-19 sull’intero territorio nazionale, con specifiche limitazioni alla circolazione all’interno delle cosiddette “Zone Rosse”.

Successivamente, attraverso l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, sono state fornite delucidazioni in merito alle limitazioni della mobilità, disposte dal DPCM, che potrebbero interessare le attività produttive in generale e l'autotrasporto in particolare.

A tal proposito, attraverso il Comunicato Stampa del Ministro dell'Interno, è stato istituito l’obbligo per i lavoratori in movimento sul territorio delle "Zone Rosse" ad esibire, in sede di controlli su strada, un’apposita autodichiarazione che certifichi che il loro spostamento è dettato da esigenze lavorative.

L'autodichiarazione potrà anche essere resa seduta stante, su apposita modulistica di cui saranno forniti gli operatori delle forze dell'ordine che effettueranno i controlli.

consigliamo che le autodichiarazioni siano già a bordo del veicolo unitamente alla dichiarazione dell'azienda vettore che avvalori il contenuto dell’autodichiarazione stessa e ai documenti di trasporto comprovanti l’attività in corso.

Modulo Istruzioni Comportamentali per l’autista, che si suggerisce di consegnare allo stesso fin da subito facendogliene sottoscrivere una copia per ricezione.

Riepilogando, è consigliato di fornire al dipendente:

Autodichiarazione; Modulo istruzioni comportamentali; Adeguati presidi sanitari integrativi quali: mascherine di protezione monouso, gel igienizzante lava-mani, guanti monouso in lattice.

Il Fac-simile dell’Autodichiarazione da compilare con i dati mancanti e da stampare su carta intestata dell’azienda, facendolo sottoscrivere sia ad un responsabile aziendale che al conducente stesso; e il Modulo Istruzioni Comportamentali per l’autista da compilare con i dati mancanti e sottoscrivere dal responsabile, tenendone copia in azienda sottoscritta dal dipendente, sono a disposizione di chi ne necessita presso la sede provinciale di Confartigianato Imprese Massa Carrara, Via Frassina 65 Carrara, tel. 0585/198039 e-mail: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it