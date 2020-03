Automobile Club Massa Carrara, comunicato in merito alle varie scadenze per gli automobilisti

Altre notizie brevi

giovedì, 26 marzo 2020, 13:19

In tanti ospedali italiani mancano i dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere i medici e tutto il personale sanitario dal contagio da Coronavirus.

giovedì, 26 marzo 2020, 13:14

Si attesta tra il 25 e il 30% la presenza media giornaliera del personale della Provincia di Massa-Carrara durante l’emergenza Covid-2019: si tratta dei dipendenti che rientrano all’interno dei servizi dichiarati indifferibili ovvero quelli da rendere in presenza negli uffici: protezione civile, polizia provinciale, vigilanza e direzione dei lavori sui...

giovedì, 26 marzo 2020, 13:13

Jacopo Ferri di Forza Italia commenta la decisione del presidente della Regione Enrico Rossi:

giovedì, 26 marzo 2020, 13:11

"Con la speranza che la classica stagione balneare estiva non venga eccessivamente condizionata dal Coronavirus - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - occorre, comunque, pensare fin da subito ad un aiuto concreto nei confronti dei tanti operatori del settore."

giovedì, 26 marzo 2020, 13:10

Si chiama "Distanti ma uniti" ed è l'iniziativa di Nausicaa Spa rivolta agli alunni della scuola primaria. La multiservizi ha chiesto ai bambini di realizzare e inviare un disegno che rappresenti un messaggio di speranza per l'Italia in questo momento difficile, di qualunque tipo, col tricolore sullo sfondo.

mercoledì, 25 marzo 2020, 17:47

L’idea è quella di dare un segno tangibile della riconoscenza di tutta la città verso gli operatori sanitari dell’ospedale delle Apuane. Così il Pd di Massa ha rivolto al sindaco Persiani e al presidente del consiglio comunale, Stefano Benedetti, la richiesta di convocare un consiglio comunale straordinario nel piazzale del ...

mercoledì, 25 marzo 2020, 17:46

Un sentito ringraziamento da parte della Zona distretto delle Apuane dell'Azienda USL Toscana nord ovest, per il generoso gesto di solidarietà dell'Associazione Campeggi di Massa. "In questi giorni - commenta Monica Guglielmi, responsabile della Zona Apuana - abbiamo ricevuto dall'Associazione Campeggi di Massa una consistente donazione di mascherine chirurgiche che andranno in...

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:15

Ancora neve, anche a bassa quota e ancora vento su tutta la Toscana per oggi, mercoledì 25 marzo e domani giovedì 26 marzo. A causare il protrarsi di queste condizioni meteo è una zona di bassa pressione che, dalla Sicilia, richiama masse di aria fredda verso la Toscana.

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:30

Vista la situazione di emergenza in cui si trova la nostra provincia e le nostre strutture sanitarie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara si è mobilitata per contrastare l’emergenza Coronavirus e il suo diffondersi con l’acquisto di kit screening immunobiologici per tutto il personale del NOA.

martedì, 24 marzo 2020, 16:10

Restare a casa tutto il giorno e divertirsi è possibile. Ci sono tante attività da fare o inventare per passare il tempo, soprattutto se ci sono dei bambini in famiglia. E se vi mancano gli spunti, basta seguire la pagina Facebook della cooperativa sociale Serinper dove troverete idee sempre interessanti...