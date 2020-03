Barni alle biblioteche toscane: “No alla chiusura, ma flussi da regolamentare”

Altre notizie brevi

venerdì, 6 marzo 2020, 20:24

In un momento di difficoltà economiche e sociali la FENAPI di Massa Carrara rafforza la sua presenza sul territorio, con l’apertura di un recapito a Montignoso in Via Roma, 109, ogni martedì e venerdì dalle 09,00 alle 12,45. Prima apertura martedì 10 Marzo.

venerdì, 6 marzo 2020, 20:23

E' stata proposta da PD e Federalberghi l'abolizione della tassa di soggiorno per il 2020, ma per Forza Italia della sezione di Massa, non sarebbe una decisione appropriata. Un provvedimento, secondo il partito, che non andrebbe incontro alle esigenze degli esercenti, che stanno registrando un calo del lavoro in seguito...

venerdì, 6 marzo 2020, 18:05

Misure di sostegno trasversale alle cooperative di tutti i comparti, garantire la continuità di reddito ai lavoratori e alle cooperative grazie a misure risarcitorie per danni accertati, cassa integrazione in deroga con strumentazione più flessibile, sospensione dei pagamenti di tasse e contributi previdenziali, sospensione del pagamento rate dei mutui e...

venerdì, 6 marzo 2020, 17:37

Lunedì 9 marzo, nel rispetto delle disposizioni di attenzione intervenute per il periodo critico che il Paese e il mondo sta vivendo, ma con l'intento di non abdicare allo svolgere di attività salutari, con orario autunno-inverno e cioè alle 15,30, si svolgerà la Passeggiata della Salute.

venerdì, 6 marzo 2020, 15:17

Roberta Dei del Gruppo Misto interviene in merito alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione di Evan Spa."Siamo a ridosso della scadenza del mandato del Cda di Evam Spa - afferma - e proprio per questo mi auguro il rinnovo per il Presidente Pileri e il Direttore Generale Cervone.

venerdì, 6 marzo 2020, 14:05

Il Coordinamento 7 Luglio Carrara, nell’ambito delle iniziative per celebrare l’8 marzo e il suo significato, rinvia l’evento organizzato per il 13 marzo alle 18 in Sala di rappresentanza del comune di Carrara dal titolo “Ricomincio da me: strumenti di consapevolezza contro ogni tipo di violenza”.

venerdì, 6 marzo 2020, 12:23

Gli eventi in programma domenica 8 marzo quali la "Camminata in Rosa" e il "Trofeo Oro in Euro", presentati nei giorni scorsi, sono sospesi. Eventuali altre date verranno comunicate al più presto.

giovedì, 5 marzo 2020, 16:38

"Data la chiusura delle università fino al 15 Marzo su disposizione del Governo, sarebbe un bel gesto se Trenitalia rimborsasse ai giovani il costo dell'abbonamento del treno che hanno appena acquistato. I giovani massesi che si recano a Pisa spendono 80€ di abbonamento mensile: una cifra già abbastanza impegnativa per...

giovedì, 5 marzo 2020, 16:25

"Se puoi vincere, devi farlo", la maglia dedicata a Marco Pantani, utilizzata per la 50esima edizione del Trofeo Buffoni, è disponibile per tutti gli appassionati e curiosi del mondo sportivo.

giovedì, 5 marzo 2020, 16:22

La manifestazione "Carrara celebra le sue Donne" programmata per domenica 8 marzo presso la sede comunale, è rinviata a data da destinarsi.