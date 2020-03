Chiusura uffici Fondazione CR Carrara

Altre notizie brevi

martedì, 24 marzo 2020, 16:10

Restare a casa tutto il giorno e divertirsi è possibile. Ci sono tante attività da fare o inventare per passare il tempo, soprattutto se ci sono dei bambini in famiglia. E se vi mancano gli spunti, basta seguire la pagina Facebook della cooperativa sociale Serinper dove troverete idee sempre interessanti...

martedì, 24 marzo 2020, 15:02

Da oggi Confartigianato Imprese Massa Carrara raccoglie le testimonianze, le valutazioni e le impressioni degli imprenditori apuani nell’ambito del nuovo format “Editoriale di un Artigiano” – così è intervenuto in una nota stampa il direttore di Confartigianato Imprese Massa Carrara Gabriele Mascardi.

martedì, 24 marzo 2020, 14:58

«Sul personale medico di 118 per anni Rossi, davanti alle nostre richieste di reclutamento, ha affermato che mancassero i professionisti. Invece avevamo ragione noi: mancavano i concorsi. E oggi la protesta dei convenzionati privi di tutele che chiedono di essere assunti ci vede convintamente al loro fianco»: così il Capogruppo...

martedì, 24 marzo 2020, 14:56

L'alta pressione centrata sull'Europa nord orientale richiama masse d'aria fredda verso la Toscana. Anche per tutta la giornata di oggi, martedì 24 marzo e per quella di domani, mercoledì 25 marzo, saranno possibilipossibili nevicate fino a bassa quota sui settori appenninici.

martedì, 24 marzo 2020, 14:54

"Considerato il ruolo fondamentale del personale sanitario, la necessità di rispettare i turni di lavoro e la scarsità di tempo per il riposo, da oggi medici, infermieri, oss e altri operatori della sanità avranno accesso prioritario alla spesa e saranno pertanto autorizzati dal personale di punto vendita a superare eventuali...

lunedì, 23 marzo 2020, 15:04

Un'area di alta pressione centrata sull'Europa nord-orientale sta richiamando masse d'aria fredda verso la Toscana. Il fenomeno renderà possibile, tra questa notte e le prime ore del mattino di domani, martedì 24, possibili gelate nelle vallate riparate dal vento, in particolare Casentino, Valdarno superiore, Valdichiana, Valtiberina, aree del Fiora e...

lunedì, 23 marzo 2020, 14:11

Luca Cimino, Lorenzo Porzano ed Alessio Ciacci, amministratori delle tre aziende che sul territorio di Massa e Carrara gestiscono la filiera della raccolta e del trattamento dei rifiuti urbani, si esprimono per la prima volta in un comunicato congiunto per ringraziare i propri dipendenti e per un messaggio comune alla cittadinanza.

lunedì, 23 marzo 2020, 14:09

Si informano tutti i soggetti che effettuano la consegna a domicilio di prodotti alimentari e di prima necessità che per l'effettuazione di tale servizio all'interno delle zone a traffico limitato "ZTL" è necessario darne preventiva comunicazione (almeno 1 giorno prima) al Comando di Polizia Municipale di Massa, richiedendo di essere...

lunedì, 23 marzo 2020, 11:28

Il volontariato toscano non si ferma. Cesvot, Centro Servizi Volontariato Toscana, ha aperto straordinariamente una sezione del sito www.cesvot.it per fornire in tempo reale una lista costantemente aggiornata sulle iniziative e i servizi proposti dalle associazioni di volontari su tutto il territorio toscano, in modo da informare i cittadini sui servizi di...

domenica, 22 marzo 2020, 18:47

Jacopo Ferri, del coordinamento comunale Forza Italia di Pontremoli, torna ad intervenire in merito all'emergenza Covid-19."L’emergenza coronavirus - esordisce - ci sta travolgendo e la nostra Azienda Asl sembra volersi complicare la vita con continue scelte sbagliate, insistendo nel rendere frustrante il lavoro incessante dei medici di famiglia bypassandoli regolarmente".