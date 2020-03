Cermec: al lavoro, ogni giorno, come sempre "invisibilmente" e "indispensabilmente"

Altre notizie brevi

lunedì, 16 marzo 2020, 17:38

Spesa a domicilio per anziani, per le categorie a rischio, per le persone che non possono uscire dalla propria abitazione e che non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti per la consegna a domicilio di beni alimentari e di prima necessità.

lunedì, 16 marzo 2020, 17:25

Le funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil, a livello regionale, hanno inviato una lettera al presidente Enrico Rossi, all'assessore alla sanità e ai direttori delle Asl su un documento di autocertificazione che viene richiesto agli operatori sanitari per farli continuare a lavorare. Così il segretario provinciale Uil Fpl, Claudio Salvadori: "Sta...

lunedì, 16 marzo 2020, 16:47

Lavoro agile da casa, presenza minima di personale nei presidi territoriale, sanificazione degli uffici e ricevimento del pubblico solo tramite numero di telefono, email e pec: il Consorzio 1 Toscana Nord continua la sua operatività tecnica ed amministrativa; nella piena salvaguardia, naturalmente, della salute dei propri dipendenti, e quindi di...

lunedì, 16 marzo 2020, 14:46

Non sapere più nulla dei propri cari ricoverati è un'altra atroce condanna di questo coronavirus. Aprire un canale di informazione per i parenti dei ricoverati del Cononavirus: la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Massa Carrara, considerando le enormi difficoltà delle famiglie a mettersi in contatto con...

lunedì, 16 marzo 2020, 14:35

"Ci sentiamo presi in giro sia come partite Iva in generale sia come aziende di trasporto pubblico locale non di linea con conducente perché le misure promesse dal Governo si sono fermate agli annunci, ma nei fatti non c'è nulla se non obblighi costosi e forse inutili che costituiscono un...

lunedì, 16 marzo 2020, 11:15

«Negli ex ospedali e in particolare quelli dismessi a Lucca, Massa, Pistoia e Prato riaprire e predisporre ogni padiglione disponibile, non solo la porzione utile ad allestire i letti di intensiva disponibili adesso. Quella contro il Coronavirus Covid-19 è una partita da giocare al rialzo, non col braccino corto come...

domenica, 15 marzo 2020, 19:20

"La fideiussione è stata posticipata di un altro mese e con molta probabilità i tempi per la vendita di Sanac si allungheranno, in attesa di capire cosa accadrà a Taranto. Serve garantire un piano industriale che coniughi tutela ambientale, tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori e tutela del lavoro.

domenica, 15 marzo 2020, 16:44

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi una nuova ordinanza, la numero 12, con ulteriori misure per prevenire e contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19.Sono due le azioni disposte con il provvedimento: la chiusura temporanea, fino al 3 aprile 2020, delle strutture semiresidenziali per anziani e disabili,...

domenica, 15 marzo 2020, 16:22

In queste ore di emergenza Coronavirus, sono Maurizio Bonugli, Andrea Biagioni e Daniele Terzoni del Laboratorio Politico LEFT ad intervenire: "Stiamo, sempre di più e in più persone, osservando tutte le prescrizioni del DCPM 11 marzo 2020 per il contenimento della diffusione di COVID-19. Anche a Massa e nell’intera provincia.

domenica, 15 marzo 2020, 14:14

Polemiche sulle mascherine inviate dalla Protezione civile nazionale. Gli ordini degli infermieri scrivono in Toscana una lettera aperta per chiedere dispositivi adeguati e indicazioni su quali utilizzare e dove. Il presidente della giunta regionale Enrico Rossi spiega: “Le mascherine della Protezione civile sono in attesa di validazione da parte dell’Istituto...