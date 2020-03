Cisl - Patronato Inas, sedi aperte con modalità flessibili

Altre notizie brevi

lunedì, 30 marzo 2020, 18:44

"Dopo una fase di ascolto dei territori, degli studenti, delle associazioni e dei sindacati, l'On. Luca Toccalini, coordinatore federale della Lega Giovani, ha presentato un pacchetto di proposte di buon senso per dare finalmente risposte alle necessità degli studenti di scuola e università in questo momento di emergenza." - Così...

lunedì, 30 marzo 2020, 17:00

Un numero di telefono rivolto ai famigliari dei pazienti ricoverati e risultati positivi al Covid-19, per informarli sulle loro condizioni cliniche. All'ospedale Apuane di Massa il numero da chiamare è lo 0585 498857 oppure lo 0585 498858. Le telefonate sono accolte tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, dalle ore 9 alle ore...

lunedì, 30 marzo 2020, 15:17

"Nei giorni scorsi il Provveditore dell'amministrazione penitenziaria, dottor Gianfranco De Gesu, ha chiesto al Presidente della Giunta regionale toscana, Enrico Rossi, di procedere ad uno screening di massa, prioritariamente rivolto al personale penitenziario ed ai detenuti nelle carceri toscane, soprattutto per individuare i soggetti positivi asintomatici. La situazione che potrebbe determinarsi...

lunedì, 30 marzo 2020, 15:16

Un accordo tra l’Amministrazione consortile e i rappresentanti dei sindacati, per garantire la cassa integrazione degli operai del Consorzio 1 Toscana Nord fino al prossimo 4 aprile: con la possibilità del direttore di prorogare tali termini, dopo un’apposita informativa alle RSU aziendali.

lunedì, 30 marzo 2020, 10:13

L’Amministrazione comunale ha accolto l’invito del Presidente della Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti che voluto condividere con tutti i sindaci, dopo averne informato il prefetto della Provincia di Massa-Carrara, l'iniziativa promossa dal presidente della Provincia di Bergamo.

lunedì, 30 marzo 2020, 10:12

In tutta Italia martedì 31 marzo 2020 la bandiera italiana sarà calata a mezz’asta per esprimere il lutto di un’intera Nazione per le vittime dell’epidemia da Coronavirus. Alle ore 12, in contemporanea i sindaci e i presidenti di Provincia, con le loro fasce, si raccoglieranno in un minuto di silenzio...

domenica, 29 marzo 2020, 14:57

Jacopo Ferri del coordinamento comunale di Forza Italia di Pontremoli interviene in merito al potenziamento degli ospedali della Lunigiana."Sono esattamente 20 anni - esordisce - che il Presidente Rossi (prima da assessore) è il ‘padre padrone’ della Sanità toscana. La sua azione principale in tutto questo tempo - buchi e scandali...

sabato, 28 marzo 2020, 19:02

Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara sta predisponendo una raccolta di generi alimentari da distribuire alle famiglie colpite economicamente dall’emergenza Coronavirus.

sabato, 28 marzo 2020, 19:01

Una zona, la Lunigiana, molto colpita dal Covid-19: i numeri parlano chiaro ed ogni giorno si è costretti ad aggiornare un tristissimo bilancio che consacra la Lunigiana, tra le aree territoriali più colpite.

sabato, 28 marzo 2020, 11:51

Di fronte all'ondata di solidarietà che si è alzata per rispondere alla drammatica carenza di dispositivi di protezione e sanitari, dalle mascherine ai ventilatori polmonari, gli ingegneri biomedici mettono in guardia dai rischi del "fai da te".