Confartigianato: "Acconciatori, estetiste e tatuatori ecco le norme da seguire"

lunedì, 9 marzo 2020, 19:24

Facendo seguito alle numerose richieste in merito, in questa difficile situazione che ci troviamo ad affrontare, diramiamo alcune informazioni relative alla Vs. attività già predisposte da alcuni enti.

Premesso che le attività del benessere sono regolate dalle norme in materia che prevedono il rispetto di regole sanitarie precise e stringenti, si consiglia:

● di essere puntuali nel rispetto del lavaggio delle mani con gel alcolici (almeno 30 secondi) o con acqua e sapone (almeno 60 secondi) sia da parte degli operatori del benessere che della propria clientela.

● di evitare di toccarsi occhi, naso, bocca, con le mani, avvertendo anche la propria clientela.

● pur non essendo al momento obbligatorio può essere consigliabile l'uso di mascherine protettive e mettere a disposizione del personale e della clientela soluzioni idroalcoliche sanificanti

● prestare adeguata cura alla pulizia delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool e agli strumenti e macchinari di lavoro, garantendo un'adeguata areazione degli ambienti.

● Non affollare gli spazi della sala d'aspetto dei locali fissando appuntamenti scaglionati in modo tale che non ci sia contatto fra la clientela in attesa e comunque rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Per maggiori informazioni contattai nostri uffici:

tel. 0585-1980393 mail:sedeprovinciale@confartigianato.ms.it