Coronavirus, ANDI dà alcune direttive alla popolazione

martedì, 17 marzo 2020, 18:40

ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani sez. prov. di Massa-Carrara, in ottemperanza al DPCM #IoRestoaCasa del 15 Marzo 2020, vuole rivolgersi alla popolazione della provincia per dare alcune direttive in merito alle cure odontoiatriche.



"Consigliamo a tutti coloro che in questo momento fossero in cura – o avessero intenzione di mettersi in cura – presso uno studio odontoiatrico, di rinviare il tutto fino a quando l'emergenza sanitaria non sarà cessata, e di richiedere cure odontoiatriche solo in caso di estrema necessità. È fondamentale in questo periodo mantenere fede al proposito “Io resto a casa”. Dunque, consigliamo ai cittadini di non recarsi dal proprio odontoiatra, ma, in caso di problema urgente, contattarlo prima telefonicamente: egli, dopo avere valutato anamnesi e sintomatologia, deciderà quale sarà la terapia migliore da effettuare.

ANDI Massa-Carrara, inoltre, esorta tutti gli Odontoiatri della Provincia a cessare la propria attività ambulatoriale fino a data da destinarsi, limitandosi ad intervenire esclusivamente in situazioni cliniche di estrema gravità ed urgenza previo triage telefonico, ed adottando tutti gli idonei strumenti di protezione individuale. E’ assolutamente prioritario che la categoria tutta si metta a disposizione della collettività per evitare ad ogni costo che le persone entrino in contatto. Solo così potremo sconfiggere il virus. In questo periodo, possono essere praticati solo i trattamenti urgenti non rimandabili.

Comprendiamo che questa sia una scelta difficile, ma è necessario, ora come non mai, uno sforzo per salvaguardare Noi stessi, i Nostri collaboratori, i Pazienti e la Comunità in cui viviamo.

Non attendiamo imposizioni dalle autorità, ma chiudiamo i nostri studi per gestire al meglio questa emergenza.

È giunto il momento di mettere in campo il coraggio ed il rispetto, adottando severe e decise misure di sicurezza. L'emergenza che ha colpito il nostro Paese ci impone una scelta morale ed etica tesa a salvaguardare la salute della nostra Comunità.

STIAMO A CASA. TUTTO ANDRA' BENE!"