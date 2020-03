Coronavirus, De Pasquale: «15 casi in un giorno, un picco mai raggiunto»

venerdì, 27 marzo 2020, 20:58

Coronavirus, De Pasquale: "Oggi abbiamo avuto finalmente accesso al database dell’azienda sanitaria dove vengono registrati i casi di coronavirus divisi per territorio comunale. Per quanto non ancora a pieno regime, questo è uno strumento importante che agevola molto il lavoro di monitoraggio dell’epidemia, l’assistenza delle persone in quarantena a domicilio e che ci facilita nella comunicazione ai cittadini. Oggi nella nostra città è stato registrato un numero enorme di contagi, un picco mai raggiunto. 15 casi positivi rilevati tra ospedale e abitazioni. Va detto che in qualche caso, pochi per la verità, si tratta di esiti attesi da qualche giorno. Molti purtroppo sono invece risultati relativi alle ultime 24 ore. Ho il timore che questo sia l’esito di un atteggiamento eccessivamente superficiale nei week-end passati, qualche uscita di troppo favorita dal bel tempo. Lo dico oggi che è venerdì per scongiurare nei prossimi due giorni il ripetersi di questi comportamenti così rischiosi. Uscire per futili motivi è un comportamento irresponsabile, che mette a rischio la vostra salute, quella dei vostri cari e la tenuta del sistema sanitario. E’ una mancanza di rispetto nei confronti della comunità e di tutti coloro che, come i sanitari, combattono tutti i giorni contro questa tremenda epidemia. Lo ripeto ogni giorno ma i numeri di oggi mi dimostrano che purtroppo la lezione non è ancora stata recepita da a tutti. Per questo voglio rivolgermi ai giovani e ai più piccoli. Da insegnante so bene quanto siate veloci e rapidi ad acquisire certi messaggi. Ecco allora chiedo a voi di convincere i vostri genitori a restare a casa. Di spiegare ai vostri nonni perché non vi potete vedere. Perché la spesa va fatta solo quando necessario, magari facendosela portare a casa da uno dei tanti negozi che effettuano questo servizio e che trovate elencati anche sul sito del comune di carrara. Voi ragazzi, lo so, siete molto persuasivi e sono convinto che con il vostro esempio e con le vostre parole, farete breccia nei cuori e nelle menti degli adulti. Molti, tra i più piccoli, hanno già iniziato ad aderire a questa sorta di “campagna di sensibilizzazione”: lo si vede osservando i disegni che avete inviato nell’ambito dell’iniziativa “Distanti ma uniti” lanciata sulla pagina Facebook Nausicaa Scuola e Cultura. Vi invito a continuare e a dare voi il buon esempio".