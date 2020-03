Coronavirus, De Pasquale: «350 mila euro alle famiglie di Carrara che non riescono più a fare la spesa»

lunedì, 30 marzo 2020, 20:17

Coronavirus, De Pasquale: Vi aggiorno subito sulla situazione alla Casa di Riposo Regina Elena dove, i controlli effettuati dall’azienda sanitaria a seguito della scoperta di un caso positivo nella giornata di sabato, hanno permesso di rilevare altri 15 contagi all’interno della struttura. Al momento 2 ospiti sono ricoverati in Ospedale mentre gli altri che si trovano all’interno della rsa sono in buone condizioni, con sintomi medio/lievi. L’azienda sanitaria sta effettuando altri esami, su tutti gli ospiti e su tutto il personale, per un totale di circa 70 tamponi di cui si attende l’esito. Ovviamente si tratta di una situazione estremamente delicata, che viene gestita con grande attenzione dai vertici aziendali. Lo staff della Regina Elena, i suoi ospiti e i loro famigliari hanno il massimo sostegno da parte dell’amministrazione comunale. Oltre ai casi positivi alla Regina Elena non ci sono stati comunicati altri contagi in città. Sappiamo però che l’azienda sanitaria sta intensificando il numero di tamponi effettuati a domicilio e sul territorio cosa che se da un lato fa aumentare il numero dei casi positivi rilevati dall’altro ci permette di monitorare meglio il trend dell’epidemia e di prendere le misure necessarie a contenerla.

Per quanto riguarda le risorse che in questa emergenza il governo ha deciso di stanziare a sostegno delle famiglie che non riescono a fare la spesa, vi informo che al nostro Comune sono stati assegnati 350.448 euro. In attesa della definizione delle linee guida di Anci, il settore sociale sta elaborando le modalità di erogazione e non appena il sistema sarà perfezionato, daremo comunicazione su come presentare domanda e accedere a questi aiuti.

Domani infine anche il nostro Comune parteciperà all’iniziativa promossa dal Presidente della Provincia di Bergamo: alle 12, sarà esposta la bandiera a mezz’asta e osserverò un minuto di silenzio davanti al Municipio. Invito tutti i cittadini, all’interno delle proprie abitazioni, a fare la stessa cosa, per onorare le persone decedute a causa del coronavirus e fare un gesto di solidarietà e vicinanza affettiva alle loro famiglie.

Concludo con il consueto invito a restare a casa. Solo così riusciremo a fermare l’epidemia. Serve l’impegno di tutti. Insieme ce la possiamo fare e insieme ce la faremo.