Coronavirus, ingegneri: "No ai dispositivi sanitari fai da te. Rischi gravissimi"

Altre notizie brevi

sabato, 28 marzo 2020, 11:50

Il corso per valutazione delle performance aziendali o le lezioni di digitalizzazione e di industria 4.0, la formazione sui nuovi mercati e quella sulla proprietà intellettuale, e ancora corsi su marketing, progettazione o nuovi media: sono dieci le offerte formative on line pensate su misura per gli artigiani grazie all'accordo...

venerdì, 27 marzo 2020, 20:58

Coronavirus, De Pasquale: "Oggi abbiamo avuto finalmente accesso al database dell’azienda sanitaria dove vengono registrati i casi di coronavirus divisi per territorio comunale. Per quanto non ancora a pieno regime, questo è uno strumento importante che agevola molto il lavoro di monitoraggio dell’epidemia, l’assistenza delle persone in quarantena a domicilio...

venerdì, 27 marzo 2020, 16:44

"Nonostante i ripetuti e pressanti appelli provenienti da più parti - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Cella, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e segretario provinciale della Lega - gli autisti dell'azienda CTT Nord sono tuttora obbligati a svolgere il loro servizio pubblico, privi di adeguati dispositivi di sicurezza." "Un fatto...

venerdì, 27 marzo 2020, 11:17

Roberta Dei, consigliere comunale, chiede al sindaco di Massa informazioni su questo presunto viaggio in provincia di Bergamo: Martedì 24 marzo probabilmente c’è stata una spedizione da Massa verso la provincia di Bergamo di materiali inerti verosimilmente del settore lapideo.

venerdì, 27 marzo 2020, 11:15

I consiglieri comunali Eleonora Cantoni (Presidente commissione Sociale), Giovanbattista Ronchieri, Nicola Martinucci, Sabrina Marchi, Antonio Cofrancesco e Alessandro Amorese hanno diffuso il seguente comunaicato:

giovedì, 26 marzo 2020, 18:40

Un'attacco dei giovani di Forza Italia verso la Regione, che avrebbe elargito finanziamenti per i consultori transgender, in un momento delicato come quello dell'emergenza sanitaria.

giovedì, 26 marzo 2020, 17:34

Prima in Italia a partire, la Regione Toscana ha iniziato a stipulare convenzioni per l'istituzione di “alberghi sanitari”, distribuiti su tutto il territorio, nei quali sarà garantita idonea sorveglianza infermieristica e medica per i pazienti COVID – 19.

giovedì, 26 marzo 2020, 14:50

Vento e neve continueranno ad interessare la Toscana per tutta la giornata di oggi ed in parte anche quella di domani, venerdì 27 marzo. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per vento, su quasi tutta la regione, fino alle ore 20 di domani.

giovedì, 26 marzo 2020, 13:38

A seguito del decreto del presidente del consiglio dei ministri dell'11 marzo in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio, gli uffici resteranno chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni da parte del Governo.

giovedì, 26 marzo 2020, 13:19

In tanti ospedali italiani mancano i dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere i medici e tutto il personale sanitario dal contagio da Coronavirus.