Coronavirus, Italia Viva Lunigiana: "Potenziare le nostre strutture"

Altre notizie brevi

domenica, 8 marzo 2020, 10:12

A seguito dell'emanazione del DPCM 8 marzo 2020, art. 2 comma d) corre l'obbligo di chiusura anche per il Castello Malaspina, complesso che rientra nelle fattispecie dei luoghi della cultura ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Dalla data odierna, dunque, il Castello resterà chiuso nei...

domenica, 8 marzo 2020, 08:36

Jacopo Ferri replica all'attacco dei consiglieri di opposizione del comune di Pontremoli in merito all'ospedale."I consiglieri di opposizione di Pontremoli - esordisce -, come al solito, parlano lisciando il pelo dei loro capi PD dalla parte giusta, in barba agli interessi del nostro Ospedale e della nostra gente"."Sono loro -...

sabato, 7 marzo 2020, 19:01

Florida Nicolai, socia GrIG Presidio Apuane: "Come è noto agli addetti e come sanno molti cittadini attenti a quanto accade nel mondo dell'escavazione, un autentico enclave, è in corso il vaglio delle "osservazioni" al Piano Regionale Cave. Fra queste osservazioni, che entro fine legislatura il Consiglio Regionale dovrà approvare o respingere (dopo...

sabato, 7 marzo 2020, 17:46

Una condanna senza attenuanti, quella che arriva dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia all’indirizzo dell’amministrazione comunale di Carrara per aver concesso la possibilità di discutere alcune tesi di laurea a studenti dell’Accademia di Belle Arti nelle sale del comune.

sabato, 7 marzo 2020, 13:00

Arrivano le tende mobili per il triage sanitario nei carceri toscani. Ne sono stati dotati nove istituti, quelli per cui era stata avanzata richiesta da parte del Ministero di Giustizia.

sabato, 7 marzo 2020, 10:05

Si comunica che, in applicazione delle misure previste dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, e dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 3 aprile 2020, l’attività di ricevimento del pubblico da parte degli...

venerdì, 6 marzo 2020, 20:24

In un momento di difficoltà economiche e sociali la FENAPI di Massa Carrara rafforza la sua presenza sul territorio, con l’apertura di un recapito a Montignoso in Via Roma, 109, ogni martedì e venerdì dalle 09,00 alle 12,45. Prima apertura martedì 10 Marzo.

venerdì, 6 marzo 2020, 20:23

E' stata proposta da PD e Federalberghi l'abolizione della tassa di soggiorno per il 2020, ma per Forza Italia della sezione di Massa, non sarebbe una decisione appropriata. Un provvedimento, secondo il partito, che non andrebbe incontro alle esigenze degli esercenti, che stanno registrando un calo del lavoro in seguito...

venerdì, 6 marzo 2020, 18:05

Misure di sostegno trasversale alle cooperative di tutti i comparti, garantire la continuità di reddito ai lavoratori e alle cooperative grazie a misure risarcitorie per danni accertati, cassa integrazione in deroga con strumentazione più flessibile, sospensione dei pagamenti di tasse e contributi previdenziali, sospensione del pagamento rate dei mutui e...

venerdì, 6 marzo 2020, 17:37

Lunedì 9 marzo, nel rispetto delle disposizioni di attenzione intervenute per il periodo critico che il Paese e il mondo sta vivendo, ma con l'intento di non abdicare allo svolgere di attività salutari, con orario autunno-inverno e cioè alle 15,30, si svolgerà la Passeggiata della Salute.