Coronavirus: la Fenapi a disposizione dei pensionati per le loro esigenze di rapporti con enti pubblici e banche

Altre notizie brevi

venerdì, 20 marzo 2020, 19:05

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr. 11 del 13/03/2020, avente per oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – Ordinanza ai sensi dell’art 1 comma 5 DPCM 11 Marzo 2020”, in ottemperanza al punto 1, veniamo ad informare che CTT Nord...

venerdì, 20 marzo 2020, 16:32

Si è riunito ieri in web conference il ‘Team crisis management’, il gruppo di lavoro per organizzare un rilancio del turismo in Toscana. Un tavolo di coordinamento tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Associazioni di categoria del turismo, Anci Toscana, Comune di Firenze, Toscana Aeroporti, Autorità portuale...

venerdì, 20 marzo 2020, 15:22

Proseguono le iniziative della Regione per sostenere il personale sanitario, che in questo momento deve allontanarsi da casa per preservare la propria famiglia, oppure è un neo assunto. E’ stata, infatti, raggiunta da poche ore l’Intesa tra Regione e le Federazioni toscane degli ordini dei medici e degli odontoiatri e...

venerdì, 20 marzo 2020, 14:56

Una nuova misura per evitare gli assembramenti, a tutela della salute pubblica. Con l’ordinanza n.66, firmata oggi, venerdì 20 marzo, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale dispone l’immediata rimozione sul territorio comunale, di tutti gli arredi esterni annessi alle attività di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande,...

giovedì, 19 marzo 2020, 19:51

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche economica, adotta ulteriori provvedimenti in favore delle famiglie del territorio.

giovedì, 19 marzo 2020, 18:35

Appello del presidente Rossi per un ‘prestito di solidarietà’ alle aziende che usano, per i loro processi, mascherine con filtro FFP2 e FFP3 e i cui stabilimenti in questo momento sono magari chiusi. “Prestate i dispositivi che avete in magazzino al Servizio sanitario nazionale - propone Rossi - e quando...

giovedì, 19 marzo 2020, 18:11

È prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito (ERA, ERB, ERC) utili per le prestazioni rese in ambito sanitario, in scadenza il 31 marzo 2020.La proroga è stata stabilita con Ordinanza del presidente della Giunta regionale n.

giovedì, 19 marzo 2020, 18:10

Il presidente Rossi l’aveva anticipato domenica scorsa, il 15 marzo, quando montava la polemica da parte di infermieri e medici sulle mascherine chirurgiche della Protezione Civile nazionale e sulla loro adeguatezza. Ed eccole le istruzioni toscane all’uso dei vari dispositivi, allegate alla nuova ordinanza (la n.

giovedì, 19 marzo 2020, 16:21

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che i certificati si esenzione per reddito in scadenza al 31 marzo 2020 sono validi fino al 15 giugno 2020. Lo ha stabilito l'articolo 103 del decreto legge numero 18 del 17 marzo scorso (Cosiddetto "Decreto Cura Italia") che all'articolo 103 riporta testualmente "Tutti i certificati, attestati,...

giovedì, 19 marzo 2020, 15:24

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti a Asl e Regione: «Sono letti già funzionanti, perché attendere la riattivazione degli ex ospedali?»«La Lunigiana è in condizioni critiche sul fronte Covid-19. Per riattivare, come bisogna, i reparti negli ex ospedali di Massa Carrara ci vorranno giorni.