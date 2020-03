Coronavirus, Left: "Aiutare le persone senza fissa dimora"

domenica, 15 marzo 2020, 16:22

In queste ore di emergenza Coronavirus, sono Maurizio Bonugli, Andrea Biagioni e Daniele Terzoni del Laboratorio Politico LEFT ad intervenire: "Stiamo, sempre di più e in più persone, osservando tutte le prescrizioni del DCPM 11 marzo 2020 per il contenimento della diffusione di COVID-19. Anche a Massa e nell’intera provincia. Abbiamo apprezzato il buon senso della cittadinanza tutta e reputiamo condivisibili le ulteriori misure adottate dall’amministrazione comunale. Resta però il problema di come “aiutare” le persone “senza fissa dimora” che si ritrovano sul territorio comunale. A loro, come a tutti i soggetti più deboli, in questo particolare momento, vanno rivolte una attenzione e dei provvedimenti speciali. Come quello diindividuare ed attrezzare uno spazio comunale per ospitare in piena sicurezza sanitaria tutti coloro che, senza una casa, possano trovare nella nostra città un riparo, la dovuta protezione, le informazioni e i generi di prima necessità per affrontare senza paura questa emergenza!"