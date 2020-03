Coronavirus, prorogati di un mese i buoni elettronici celiachia di marzo

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 marzo 2020, 22:03

In aggiunta alle iniziative già poste in essere come acquisto di materiale (mascherine, camici) e macchinari, la Fondazione Marmo informa di avere aperto un conto corrente dedicato specificatamente all'emergenza Covid19 presso intesa San Paolo per aiutare chi sta combattendo contro il coronavirus:Le somme raccolte saranno distribuite a favore del NUOVO...

mercoledì, 18 marzo 2020, 19:15

"In queste ore di dolore per molte famiglie, di lavoro senza sosta di medici, infermieri e personale sanitario e di preoccupazione immensa, c'è chi pensa ad alzare polemiche e polveroni inutili e dannosi. Ci dispiace che in questo momento sia proprio un assessore del Comune di Massa ad aver innescato questo sciacallaggio.

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:51

Ventiquattro ore e le Asl riceveranno l’elenco delle strutture alberghiere che saranno utilizzabili per ospitare i malati e il personale medico risultati positivi al virus ma asintomatici, come pure medici e infermieri, pur negativi, che per maggior tutela dei familiari con cui vivono, visto il contatto ripetuto con i malati,...

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:41

Si informa che a partire da oggi (mercoledì 18 marzo), la farmacia ospedaliera di Fivizzano sarà aperta al pubblico in orario ridotto. Il nuovo orario di apertura all'utenza esterna e il lunedì e il giovedì ore 9:00-13:30 e 14:00-15:30.

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:40

In attuazione dell'ordinanza n. 16 emessa oggi, 18 marzo 2020 dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, la Regione ha deliberato di realizzare un totale di 280 postazioni aggiuntive di terapia intensiva come ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19.

mercoledì, 18 marzo 2020, 16:05

Data la situazione emergenziale per il Covid-19 il Consorzio di Bonifica ha deciso di posticipare di un mese la scadenza per la presentazione delle domande che riguardano la selezione per il nuovo Dirigente.La scadenza del bando, fissata per il 17 marzo scorso, viene quindi posticipata al 17 aprile.

mercoledì, 18 marzo 2020, 14:50

La Direzione dell’AdSP informa la gentile utenza che, fino alla durata delle restrizioni imposte dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19, entrambe le sedi istituzionali dell’Autorità di Sistema Portuale site alla Spezia ed a Marina di Carrara resteranno chiuse al pubblico.

mercoledì, 18 marzo 2020, 12:48

È uscito in strada, forse per chiedere aiuto per il mancamento che sentiva sopraggiungere e si è accasciato a terra senza più riprendere i sensi. È morto così, nella notte, un uomo di 97 anni di Mulazzo in Lunigiana.

martedì, 17 marzo 2020, 18:40

ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani sez. prov. di Massa-Carrara, in ottemperanza al DPCM #IoRestoaCasa del 15 Marzo 2020, vuole rivolgersi alla popolazione della provincia per dare alcune direttive in merito alle cure odontoiatriche. "Consigliamo a tutti coloro che in questo momento fossero in cura – o avessero intenzione di...

martedì, 17 marzo 2020, 18:04

Importante usare dispositivi di prevenzione dal contagio anche per corrieri, autisti e autotrasportatori : a dirlo è Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa Massa Carrara nonché segretario Regione Toscana di Confimpresa comprese le sedi della Liguria ." Va innalzato il livello della protezione La questione è molto seria.