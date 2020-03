Coronavirus: sono 164 le confezioni di farmaco Tocilizumab richieste dagli ospedali toscani

Altre notizie brevi

sabato, 14 marzo 2020, 18:38

Nella giornata di ieri 13 marzo, il Comitato "La Massese fa 100 Anni" assieme alla "Curva Alessandro Balloni", ha donato l'intera cifra collezionata con le iniziative legate al Centenario bianconero per contrastare l'emergenza Coronavirus. I tifosi bianconeri hanno devoluto la cifra di 2725€ al reparto Covid-19 del Nuovo Ospedale Apuano...

sabato, 14 marzo 2020, 17:49

“In questo momento c’è da organizzare e far funzionare al meglio l’organizzazione sanitaria per fronteggiare l’emergenza del Covid-19, ma c’è anche da pensare alle persone più fragile: agli anziani, ai disabili e alle loro famiglie che sentono ancora di più il peso di questa situazione”.In un videomessaggio trasmesso sulla pagina...

sabato, 14 marzo 2020, 15:35

Tempi di responsabilità e di restrizioni, ma anche di aiuti e di sostegni «perché il nostro sforzo è indirizzato a far rispettare tutti comportamenti volti al contenimento del virus Covid-19 e allo stesso tempo garantire una vita normale a chi si trova in condizioni di difficoltà» ha detto il Sindaco...

sabato, 14 marzo 2020, 15:33

Vento forte domani, domenica 15 marzo, su buona parte della Toscana, in particolare sulle province centro meridionali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 21 di oggi, sabato 14 marzo e fino alla mezzanotte di domenica.

sabato, 14 marzo 2020, 14:01

"Stiamo vivendo un momento tremendo, probabilmente il più drammatico degli ultimi 70 anni, e abbiamo tutti quanti il dovere di pensare per prima cosa alla salute delle nostre famiglie e delle famiglie dei nostri collaboratori e dei nostri lavoratori e a vincere questa battaglia comune contro il virus che anche...

sabato, 14 marzo 2020, 13:34

"Nel momento dell'emergenza coronavirs Sars-CoV-2 è doveroso riconoscere il ruolo fondamentale di tutti coloro che stanno lavorando e contribuendo a salvare le vite di centinaia di persone all'interno di ospedali e strutture sanitarie di Massa Carrara.

venerdì, 13 marzo 2020, 17:41

Nonostante le normative circa il Covid-19 non consentano le visite in struttura dei parenti, RSA Villa Angela è riuscita a veicolare un messaggio con un'iniziativa e un video su Facebook realizzato proprio dai nostri ospiti, per comunicare con le loro famiglie in maniera divertente e anche toccante:"Ci sono momenti di...

venerdì, 13 marzo 2020, 17:11

Nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus Covi-19, sono attuate le seguenti misure sul mezzi pubblici Ctt Nord. A renderle note è stata la stessa azienda:

venerdì, 13 marzo 2020, 17:03

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha incontrato oggi i segretari generali di CGIL, CISL e UIL della Toscana per valutare la situazione del lavoro in rapporto alle ordinanze nazionali e regionali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

venerdì, 13 marzo 2020, 16:13

La Toscana si attrezza per far fronte ancora di più all’emergenza Coronavirus. La copia cartacea della ricetta dematerializzata - ovviamente e come sempre su prescrizione del medico - si potrà d’ora in poi stampare direttamente in farmacia.