Corso integrale e di aggiornamento per lavoratori dipendenti

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:13

Il dipartimento formazione di Confartigianato Imprese Massa Carrara comunica che il prossimo Venerdì 13 Marzo partiranno due nuovi corsi, integrale e aggiornamento, per lavoratori dipendenti.

Con riferimento alle precedenti comunicazioni ricordo che, in virtù del nuovo accordo Stato-Regioni entrato in vigore il 26 Gennaio 2012, il Datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori ricevano un’adeguata formazione obbligatoria.

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale di n . 4 ore (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica (in base tipologia di attività svolta ed al settore di rischio di appartenenza).

La sopracitata normativa prevede altresì che i Lavoratori Dipendenti devono con FREQUENZA QUINQUENNALE frequentare il relativo corso di AGGIORNAMENTO, dunque fare attenzione agli attestati in scadenza..

I controlli da parte degli enti preposti, sono sempre più frequenti, ed in caso di riscontrate inadempienze sono previste severe sanzioni ( sino a quattro mesi di arresto, e sino a 5.699,20 euro anche per un solo lavoratore non formato!)

I corsi si terranno presso la nuova sede provinciale di via Frassina 65 in Carrara.

Per informazioni e iscrizioni: 0585-1980393 // 328-7431361 mail: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it