Donazione dell'associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra

Altre notizie brevi

sabato, 21 marzo 2020, 15:26

Prosegue nelle farmacie comunali di Nausicaa Spa il servizio di consegna a domicilio dei medicinali. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Assofarm e Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross, è stata avviata per dare supporto ai cittadini e limitare al massimo gli spostamenti, come previsto dal decreto #iorestoacasa.

sabato, 21 marzo 2020, 15:14

La Regione Toscana sta completando, attraverso tutte le Aziende sanitarie ed Estar, il piano di assunzioni straordinarie annunciato due settimane fa per consentire una pronta e completa risposta all’emergenza coronavirus.

sabato, 21 marzo 2020, 14:49

L’Associazione WWF Alta Toscana Onlus, chiede l'immediato divieto sul territorio di competenza all'abbruciamento di materiale vegetale. La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3911 del 18/03/2020 ha istituito il DIVIETO di abbruciamenti in quanto il modello indice di rischio prevede un livello di rischio ALTO per l’innesco e propagazione degli...

venerdì, 20 marzo 2020, 19:05

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr. 11 del 13/03/2020, avente per oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – Ordinanza ai sensi dell’art 1 comma 5 DPCM 11 Marzo 2020”, in ottemperanza al punto 1, veniamo ad informare che CTT Nord...

venerdì, 20 marzo 2020, 17:06

In un inusuale contesto dettato dalle contingenze del momento si è tenuta in data odierna l’assemblea dei soci di Gaia convocata a mezzo videoconferenza. Per il Comune di Massa ha presenziato a distanza l’Assessore al Bilancio e Partecipate Dr. Comm. Pier Lio Baratta.

venerdì, 20 marzo 2020, 16:32

Si è riunito ieri in web conference il ‘Team crisis management’, il gruppo di lavoro per organizzare un rilancio del turismo in Toscana. Un tavolo di coordinamento tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Associazioni di categoria del turismo, Anci Toscana, Comune di Firenze, Toscana Aeroporti, Autorità portuale...

venerdì, 20 marzo 2020, 15:22

Proseguono le iniziative della Regione per sostenere il personale sanitario, che in questo momento deve allontanarsi da casa per preservare la propria famiglia, oppure è un neo assunto. E’ stata, infatti, raggiunta da poche ore l’Intesa tra Regione e le Federazioni toscane degli ordini dei medici e degli odontoiatri e...

venerdì, 20 marzo 2020, 14:56

Una nuova misura per evitare gli assembramenti, a tutela della salute pubblica. Con l’ordinanza n.66, firmata oggi, venerdì 20 marzo, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale dispone l’immediata rimozione sul territorio comunale, di tutti gli arredi esterni annessi alle attività di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande,...

venerdì, 20 marzo 2020, 14:42

In questa situazione di emergenza conseguente al Covid -19, la Fenapi di Massa Carrara stigmatizza le difficoltà che riscontrano utenti di Enti e Banche, in particolare pensionati, nell’accedere a determinati servizi loro necessari che peraltro alle informazioni trascritte su appositi cartelli affissi presso le sedi di tali richiamati enti non...

giovedì, 19 marzo 2020, 19:51

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche economica, adotta ulteriori provvedimenti in favore delle famiglie del territorio.