Donazione Fondazione CR Carrara

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:30

Vista la situazione di emergenza in cui si trova la nostra provincia e le nostre strutture sanitarie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara si è mobilitata per contrastare l’emergenza Coronavirus e il suo diffondersi con l’acquisto di kit screening immunobiologici per tutto il personale del NOA.

La Fondazione in questo momento è scesa in campo per far fronte alle difficoltà del territorio ed è vicina a tutti coloro che stanno mettendo a disposizione la propria professione per tutti noi e per il Paese.