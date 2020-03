Edilizia scolastica: manutenzione straordinaria per Zaccagna, Fiorillo e Gentileschi di Carrara

giovedì, 12 marzo 2020, 13:54

Via libera alla manutenzione straordinaria per tre istituti scolastici di Carrara: il Servizio Patrimonio della Provincia di Massa-Carrara ha infatti concluso in questi giorni la procedura di gara e ha assegnato definitivamente i lavori di posa in opera di soffitti antisfondellamento nel liceo Gentileschi e negli Istituti Zaccagna e Fiorillo per un totale di oltre 186 mila euro.

L’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza delle parti di soffitti che necessitano di queste opere a seguito delle verifiche effettuate in passato.

Per quanto riguarda il Gentileschi i lavori sono stati affidati alla ditta Sistemcoop di Carrara per un importo di 51 mila 257 euro, per lo Zaccagna alla ditta BL Costruzioni di Pontedera per 94 mila 778 e per il Fiorillo alla ditta Sermattei Edilizia di Massa per 40 mila 800 euro.