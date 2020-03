Emergenza coronavirus, Ferri: “Fare subito più tamponi in Lunigiana e in provincia di Massa Carrara”

Altre notizie brevi

"Più sicurezza e dotazioni DPI per i lavoratori" è la richiesta che, da settimane, la consigliera comunale Roberta Dei pone al sindaco di Massa Francesco Persiani. Secondo la consigliera però il sindaco si sarebbe mosso in ritardo per trovare i rifornimenti necessari, tant'è che anche alcune sigle sindacali avrebbero segnalato...

Fridays For Future Massa interviene in merito alla Giornata Mondiale dell'Acqua dichiarata dall'ONU appellandosi al sindaco."Domani, 22 marzo 2020 - spiega -, è la Giornata Mondiale dell'Acqua, dichiarata dall'ONU "diritto umano universale" nel 2010. Purtroppo,non tutti hanno la possibilità di godere di questo dono della natura e non stiamo parlando...

La Direzione medica di Presidio dell'ospedale Apuane informa la cittadinanza che, da qualche giorno, è attivo un servizio rivolto ai famigliari dei pazienti ricoverati e risultati positivi al Covid-19, per informarli sulle loro condizioni cliniche.Le telefonate dei familiari sono accolte tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, dalle...

Prosegue nelle farmacie comunali di Nausicaa Spa il servizio di consegna a domicilio dei medicinali. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Assofarm e Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross, è stata avviata per dare supporto ai cittadini e limitare al massimo gli spostamenti, come previsto dal decreto #iorestoacasa.

La Regione Toscana sta completando, attraverso tutte le Aziende sanitarie ed Estar, il piano di assunzioni straordinarie annunciato due settimane fa per consentire una pronta e completa risposta all’emergenza coronavirus.

L’Associazione WWF Alta Toscana Onlus, chiede l'immediato divieto sul territorio di competenza all'abbruciamento di materiale vegetale. La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3911 del 18/03/2020 ha istituito il DIVIETO di abbruciamenti in quanto il modello indice di rischio prevede un livello di rischio ALTO per l’innesco e propagazione degli...

In questo momento di particolare emergenza sanitaria, l'associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e Fondazione sezione di Massa Carrara ha voluto fare una donazione per aiutare le strutture sanitarie di questo territorio. Abbiamo messo a disposizione Euro 5.000 così ripartiti:

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr. 11 del 13/03/2020, avente per oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – Ordinanza ai sensi dell’art 1 comma 5 DPCM 11 Marzo 2020”, in ottemperanza al punto 1, veniamo ad informare che CTT Nord...

In un inusuale contesto dettato dalle contingenze del momento si è tenuta in data odierna l’assemblea dei soci di Gaia convocata a mezzo videoconferenza. Per il Comune di Massa ha presenziato a distanza l’Assessore al Bilancio e Partecipate Dr. Comm. Pier Lio Baratta.

Si è riunito ieri in web conference il ‘Team crisis management’, il gruppo di lavoro per organizzare un rilancio del turismo in Toscana. Un tavolo di coordinamento tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Associazioni di categoria del turismo, Anci Toscana, Comune di Firenze, Toscana Aeroporti, Autorità portuale...