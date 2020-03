Emergenza sanitaria del Covid-19, da domani (martedì 10 marzo) i cittadini potranno rivolgersi ai servizi dell’Ente solo tramite telefono, email e pec: chiusi al ricevimento del pubblico tutte le sedi e i presidi del Consorzio

lunedì, 9 marzo 2020, 19:22

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord rende noto che, a partire da domani (10 marzo), i cittadini potranno rivolgersi ai servizi dell’Ente solo attraverso il telefono, le email e la pec: tutte le sedi e i presidi del territorio saranno infatti chiusi al ricevimento del pubblico.

La decisione è stata assunta dalla direzione generale dell’Ente, a seguito dell’emergenza sanitaria del Covid-19.

Resta confermata, naturalmente, la piena operatività dell’Ente: che in questi giorni prosegue le proprie attività tecniche ed amministrative. Per questioni legate al contributo di bonifica, i cittadini possono rivolgersi al numero verde gratuito 800/052852 o all’indirizzo email catasto@cbtoscananord.it; per ogni altra problematica, il numero da chiamare è lo 0583/98241 e l’indirizzo email è info@cbtoscananord.it; l’indirizzo pec, invece, è protocollo@pec.cbtoscananord.it. In caso di emergenza idraulica, restano attivi 24 ore su 24 i normali numeri di reperibilità.

“Ci scusiamo per il disagio – sottolinea la direzione del Consorzio – ma reputiamo questo provvedimento idoneo a garantire il nostro contributo, per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti, e quindi di tutti i cittadini”.