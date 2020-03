Filctem Cgil Massa Carrara, le ultime dall’incontro di oggi al Mise per Sanac

domenica, 15 marzo 2020, 19:20

"La fideiussione è stata posticipata di un altro mese e con molta probabilità i tempi per la vendita di Sanac si allungheranno, in attesa di capire cosa accadrà a Taranto. Serve garantire un piano industriale che coniughi tutela ambientale, tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori e tutela del lavoro. Non sarà facile, ma questa è l'unica strada percorribile. Rispetto a novembre sappiamo che ancora per altri due mesi non si farà ricorso alla cassa integrazione. Noi abbiamo ribadito la necessità di potenziare gli investimenti in ricerca e sviluppo e soprattutto strutturare un ufficio commerciale capace di attrarre nuovi clienti, salvaguardando così il valore del gruppo. Continueremo con determinazione a lottare per salvaguardare l'occupazione ed il futuro di Sanac". Lo dichiara Nicola Del Vecchio, segretario generale Filctem Cgil Massa Carrara.